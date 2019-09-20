Общество

Детский фонд объявил о старте акции «Вторая жизнь вещам»

Псковское областное отделение Российского детского фонда запускает акцию «Вторая жизнь вещам». Присоединиться к акции приглашают неравнодушных жителей Пскова - трудовые коллективы, семьи, школьников и студентов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, к акции присоединятся участники проекта «Учись, студент!».

Ежедневно в Детский фонд за помощью обращаются семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации из разных уголков Псковской области. Оказывать вещевую помощь получается только благодаря отзывчивым людям, которые постоянно приносят вещи для подопечных фонда. Но сейчас запасы вещевого склада исчерпали себя, поэтому часто приходится отказывать семьям в помощи из-за отсутствия вещей на детей определенного возраста.

«Вторая жизнь вещам» продлится до 31 октября. Каждый желающий может поддержать акцию, организовав сбор одежды, обуви и игрушек на предприятиях, в фирмах и учреждениях, рассказав об инициативе руководителю, коллегам и друзьям. Для участия в акции необходимо:

Предложить семье, друзьям или коллективу поучаствовать акции.

Оповестить свое окружение о сборе вещей и выбрать ответственного.

Собрать вещевую помощь.

Доставить собранные вещи в Детский фонд по адресу ул. Я.Фабрициуса, д. 2а, кабинет 15. Мы работаем по будням с 9:00 до 17:00 без обеда.

Отметим, что предыдущая акция «Вторая жизнь вещам» закончилась весной 2019 года. Тогда участие приняли коллективы и организации нашего города: активисты волонтерского отряда Псковского Государственного университета «СДОбром!»; ученики школ №№ 9, 13, 16, 23, вечерней школы №1, лицея экономики и основ предпринимательства № 10; трудовые коллективы: АО институт «Псковгражданпроект», Управления Федерального Казначейства по Псковской области и филиала ПАО «Промсвязьбанк» в г. Пскове и другие неравнодушные жители города. Постоянным партнером акции выступает химчистка «Весна» (ИП Голубева Е.Н.).

Вещи для подопечных Фонда можно привозить в пункты приема химчистки: ТЦ «Максимус» (Октябрьский пр., д.54), ТЦ «Сфера» (ул. Рокоссовского, д.16) и гипермаркет «Лента» (Рижский пр-т, д.96Б).

Добавим, что акция проходит в рамках проекта «Учись, студент!» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.