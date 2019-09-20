Общество

В Псковской области началось небольшое бабье лето

В Псковской области наступило бабье лето. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

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«Сейчас в Псковской области - небольшое бабье лето, которое продлится до 28 сентября, а продолжится - в октябре: несколько дней с 7 до 13 октября. Ожидаем температуру +10…+12 градусов С», - отметила Тала Нещадимова.

Кроме того, руководитель гидрометцентра добавила, что погода в октябре будет носить смешанный характер: «Помимо бабьего лета, в октябре возможны и такие осадки, как дождь и мокрый снег, а температура снизится до 0…+5 градусов С. В этом месяце может быть как поздняя осень, так и ранняя зима».