Общество

В Псковской области от гриппа привито более 111 тысяч человек

На сегодняшний день в Псковской области от гриппа привито более 111 тысяч человек. Об этом сообщила сегодня, 1 октября, заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина на пресс-конференции, посвященной вакцинации населения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Из общей массы привитых более 23 тысяч - дети.

Надежда Рагозина напомнила, что по плану в регионе необходимо привить 282780 человек.

В область поступило около 80% доз вакцины от заявленной потребности - около 183 тыс. взрослых доз и 43200 детских доз.