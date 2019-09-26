На сегодняшний день в Псковской области от гриппа привито более 111 тысяч человек. Об этом сообщила сегодня, 1 октября, заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина на пресс-конференции, посвященной вакцинации населения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Из общей массы привитых более 23 тысяч - дети.
Надежда Рагозина напомнила, что по плану в регионе необходимо привить 282780 человек.
В область поступило около 80% доз вакцины от заявленной потребности - около 183 тыс. взрослых доз и 43200 детских доз.