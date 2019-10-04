Общество

Призовые места привезли сотрудники псковского УФСИН с чемпионата ФСИН России по многоборью со служебными собаками

Чемпионат ФСИН России по многоборью со служебными собаками проводится ежегодно. В 2019 году местом его проведения стал древний город Суздаль. Соревнования организованы ФСИН России и УФСИН России по Владимирской области. Команду псковского УФСИН на данном чемпионате представили 3 сотрудника-кинолога из нескольких подведомственных учреждений, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Целую неделю лучшие кинологи уголовно-исполнительной системы России состязались за звания чемпионов в своей профессии, демонстрируя качество подготовки служебных собак по трем дисциплинам: «Розыскной профиль», «Поиск и обнаружение наркотических средств», «Поиск и обнаружение взрывчатых веществ», а также в упражнениях по защитно-караульной службе.

Всего в соревнованиях приняли участие более 250 участников со своими питомцами, которые представляли 64 команды из различных регионов РФ. Команду псковского УФСИН представили: Ольга Гребешкова (СИЗО-1), Андрей Федотов (ИК-6) и Станислав Федоров (Отдел по конвоированию).

По итогам Чемпионата в копилке у нашей команды оказалось сразу несколько призовых мест в личных первенствах. Так, Ольга Гребешкова со служебной собакой Джесси заняла два первых места в дисциплинах: «Поиск запахового следа в помещении» и «Поиск запахового следа на участке местности», а также второе место в «Поиске в отдельно стоящем предмете». А Станислав Федоров с бельгийской овчаркой по кличке Гор сумел завоевать бронзу в номинации «Преодоление полосы препятствий».

В общекомандном зачете в группе территориальных органов с численностью до 3000 сотрудников команда УФСИН России по Псковской области заняла 7 место. Лучшим кинологам были вручены медали и грамоты за победу в отдельных дисциплинах.

Стоит добавить, по итогам прошедшего Чемпионата начальник кинологического отделения отдела охраны СИЗО-1 Ольга Гребешкова выполнила норматив КМС по кинологическому спорту.

- Все представители команды показали отличные результаты, но самой главной для нас наградой стало то, что Ольга Григорьевна очередной раз подтвердила своё право представлять нашу область в составе сборной команды ФСИН России на предстоящих соревнованиях по кинологическому многоборью на призы общества «Динамо» среди силовых структур РФ, - отметил начальник кинологической службы УФСИН России по Псковской области Александр Филиппов.