Общество

На улице Красноармейской, 26 закрыли отделение «Псковской городской поликлиники»

На улице Красноармейской, 26 закрыли отделение ГБУЗ «Псковская городская поликлиника». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила псковичка, пытавшаяся обратиться в учреждение за помощью.

«На Красноармейской закрыли филиал поликлиники. На самом деле, он был очень востребован. Там был процедурный кабинет и дневной стационар», - отметила псковичка, заметив, что для жителей Завеличья закрытие кабинета врача общей практики - огромная потеря, особенно для людей пожилого возраста, которым «теперь опять придется далеко ходить на уколы и капельницы».

Напомним, отделение городской поликлиники на Красноармейской, 26 было открыто в феврале 2009 года как офис врача общей практики с целью разгрузить поликлинику №2 (теперь входит в структуру ГБУЗ «Псковская городская поликлиника»), которая обслуживает Завеличье - самый крупный микрорайон города. Услуги филиала были ориентированы на 7,3 тыс. жителей микрорайона.