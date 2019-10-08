13-летнюю псковичку высадил из автобуса кондуктор, забрав проездной

13-летнюю школьницу высадил из автобуса кондуктор, при этом забрав проездной билет, так как у девочки не оказалось школьной справки.
«Я убеждена, что высаживать детей из общественного транспорта нельзя! Ни в зной, ни в мороз! И даже при отсутствии проездного билета! Особенно, если ребенок говорит, что забыл, потерял его или справку из школы. И это не рецидивный "склероз". И если ему еще нет 16 лет», - прокомментировала ситуацию уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова в своих социальных сетях.
«Опыт показывает, что проще и безопаснее позвонить его родителям и предупредить о проблеме, или сообщить в школу. Тем более, что таких случаев немного. Как отмечают в АТП, 5-7 в месяц», - пишет Наталия Соколова.
Она сообщила, что этот случай стал поводом для встречи с руководством комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области и представителями ГППО «Псковпассажиравтотранс» по вопросу обеспечения безопасных транспортных перевозок несовершеннолетних. «Выяснила, что перевозчик, как частный, так и государственный, имеет право прекратить перевозку пассажира (как взрослого, так и маленького) в случае неоплаченного проезда. Но нет правила, по которому ребенок несет ответственность за безбилетный проезд, так как административная ответственность предусмотрена только для лиц от 16 лет», - написала омбудсмен.
В связи с этим Наталия Соколова предложила внести изменения в правила перевозки школьников, исключив возможность не только высадки ребенка из автобуса, но и изъятия проездного без справки. А также рассмотреть возможность при приобретении льготного проездного билета предоставления копии документа, например, удостоверения инвалида, заверенного у нотариуса.
Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области также рассказала, что делать ребенку, которого высадили из автобуса.
Она также рассказала, куда обращаться родителям, детей которых высадили.
Если вы считаете, что кондуктор превысил свои полномочия, вы можете обратиться с жалобой: