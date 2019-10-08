Общество

13-летнюю псковичку высадил из автобуса кондуктор, забрав проездной

13-летнюю школьницу высадил из автобуса кондуктор, при этом забрав проездной билет, так как у девочки не оказалось школьной справки.

«Я убеждена, что высаживать детей из общественного транспорта нельзя! Ни в зной, ни в мороз! И даже при отсутствии проездного билета! Особенно, если ребенок говорит, что забыл, потерял его или справку из школы. И это не рецидивный "склероз". И если ему еще нет 16 лет», - прокомментировала ситуацию уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова в своих социальных сетях.

«Опыт показывает, что проще и безопаснее позвонить его родителям и предупредить о проблеме, или сообщить в школу. Тем более, что таких случаев немного. Как отмечают в АТП, 5-7 в месяц», - пишет Наталия Соколова.

Она сообщила, что этот случай стал поводом для встречи с руководством комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области и представителями ГППО «Псковпассажиравтотранс» по вопросу обеспечения безопасных транспортных перевозок несовершеннолетних. «Выяснила, что перевозчик, как частный, так и государственный, имеет право прекратить перевозку пассажира (как взрослого, так и маленького) в случае неоплаченного проезда. Но нет правила, по которому ребенок несет ответственность за безбилетный проезд, так как административная ответственность предусмотрена только для лиц от 16 лет», - написала омбудсмен.

В связи с этим Наталия Соколова предложила внести изменения в правила перевозки школьников, исключив возможность не только высадки ребенка из автобуса, но и изъятия проездного без справки. А также рассмотреть возможность при приобретении льготного проездного билета предоставления копии документа, например, удостоверения инвалида, заверенного у нотариуса.



Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области также рассказала, что делать ребенку, которого высадили из автобуса.

Прежде всего, нужно связаться с родителями. Если нет мобильного телефона, можно зайти в любое общественное учреждение (магазин, аптека, больница и др.) и попросить позвонить родным;

Можно обратиться за помощью к сотруднику полиции;

Спасатели делают акцент на необходимости напоминать детям, чтобы они никуда не ходили с незнакомыми людьми, даже если те обещают помощь.

Она также рассказала, куда обращаться родителям, детей которых высадили.

Если вы считаете, что кондуктор превысил свои полномочия, вы можете обратиться с жалобой: