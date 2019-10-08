Общество

Три миллиона рублей выделят на первоочередные работы по ремонту Залитского Дома культуры

3 млн рублей будет выделено на первоочередные работы по ремонту Залитского Дома культуры из внебюджетных источников. Как сообщил губернатор псковского региона Михаил Ведерников в ходе рабочего выезда на остров им. Залита, соответствующие договоренности достигнуты с одним из банков.

Сейчас здание в разрушенном состоянии и давно не используется. А между тем, отметил губернатор, ДК мог бы стать одним из центров притяжения. В нем требуется заменить кровлю, окна и двери. Также в первоочередные работы входит частичный ремонт стен.

Кроме того, губернатор подчеркнул, что после ремонта за зданием нужно будет следить - «чтобы объект жил и работал».

Говоря о точках притяжения туристов и паломников, губернатор также предложил создать на острове музей Талабских островов и подумать о создании некого событийного мероприятия, которое проходило бы на острове каждый год.