Общество

Псковским предпринимателям рассказали об изменениях в предоставлении бухгалтерской отчетности, вступающих в силу в 2020 году

Сотрудники Межрайонной ИФНС России № 1 по Псковской области провели семинар для налогоплательщиков по изменениям, которые внесены в Федеральный закон «О бухгалтерском учете». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по Псковской области.

В семинаре принимали участие начальник отдела работы с налогоплательщиками Инспекции Елена Ерина, старший государственный налоговый инспектор отдела Юрий Бородин, а также представитель Псковского областного комитета государственной статистики Татьяна Юркова.

Как подчеркнул Юрий Бородин, с 1 января 2020 года всю годовую бухгалтерскую отчетность юридические лица, обязанные по закону вести бухучет, должны будут представлять в налоговые органы в электронном виде через операторов электронного документооборота (ЭДО).

Отметим, для субъектов малого предпринимательства (у кого среднесписочная численность не более 100 человек, а доход не превышает 800 млн. руб.) предусмотрена отсрочка. За 2019 год данная категория организаций сможет отчитаться как в электронном виде, так и на бумажном носителе, но начиная с отчетности за 2020 год - только через операторов электронного документооборота.

Этим же Законом, отменяется обязанность представлять данный вид отчетности в Росстат. По словам Татьяны Юрковой, вводится принцип «одного окна», что приведет к оптимизации взаимодействия между налоговыми органами, Росстатом и бизнесом.

Юрий Бородин рассказал о формировании с 2020 года государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности – ГИР БО. Так же он обратил внимание на сроки предоставления отчетности в налоговые органы, которые остаются прежними (и электронно, и на бумаге): это нужно делать не позднее 3-х месяцев после окончания отчетного периода (календарного года). Он также обратил внимание на тот факт, что если в отчетности будет допущена ошибка, то налогоплательщику придет уведомление с ее кодом, и ошибку возможно будет исправить.

Елена Ерина поблагодарила всех присутствующих за участие в семинаре, сообщила о возможности налогоплательщиков, которые представляют налоговую и бухгалтерскую отчетность на бумаге, ознакомиться со списком операторов электронного документооборота на информационном стенде в фойе Инспекции, или на сайте ФНС России www.nalog.ru.