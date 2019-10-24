Общество

Предпринимателям Великих Лук рассказали об изменениях налогового законодательства

Информационный семинар для налогоплательщиков, ведущих свою предпринимательскую деятельность на подведомственных Межрайонной ИФНС России № 2 по Псковской области территориях, прошел в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

В числе основных тем, которые были рассмотрены в ходе семинара, участники обсудили нововведения в налоговом законодательстве, уже вступившие в силу в 2019, а также те изменения, которые становятся актуальными с 1 января следующего, 2020 года.

Так, от заместителя начальника инспекции Марины Андреевой присутствующие узнали о новом порядке исчисления и уплаты земельного и транспортного налогов для организаций. Кроме того, обсудили нововведения, касающиеся НДФЛ и страховых взносов.

Подробно рассмотрели участники семинара изменения, которые внесены в Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. Начальник отдела учета и работы с налогоплательщиками инспекции Юлия Эзерош, вместе с представителем Росстата по Псковской области акцентировали внимание налогоплательщиков на том, что с 1 января 2020 года всю годовую бухгалтерскую отчетность юридические лица, обязанные по закону вести бухучет, должны будут представлять в налоговые органы в электронном виде через операторов электронного документооборота (ЭДО). Этим же Законом, отменяется обязанность представлять данный вид отчетности в Росстат.

В рамках проведения информационной кампании по своевременной уплате имущественных налогов за 2018 год сотрудники инспекции обозначили важность оплаты в срок не позднее 2 декабря 2019 год и рассказали о последствиях, которые будут ждать должников.

Кроме того, сотрудниками инспекции были даны подробные консультации всем желающим по проблемным вопросам применения контрольно-кассовой техники (ККТ).