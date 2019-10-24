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Общество

Предания Духовой горы

29.10.2019 09:07|ПсковКомментариев: 0

В 10 километрах от города Опочки, в урочище Литовка на окраине деревни Кирово, посреди поля возвышается покрытая стройными соснами и елями Духова гора, притягивающая к себе многочисленных паломников и просто любопытных людей. Пожалуй, сейчас это самое популярное место для путешествий среди достопримечательностей Опочецкого района, чему способствуют возникшие сравнительно недавно суеверия и рассказы с мистическим окрасом.

Духова гора

Но намного интересней история этого места и предания старины глубокой...К счастью, Духова гора пережила времена забвений и период, когда местные традиции искусственно прерывались. От поколения к поколению передавались предания и истории, связанные с Духовой горой. Некоторые предания мы узнали от местных жителей во время недавней поездки на Духову гору.

Первые попытки проникнуть в тайны Духовой горы были предприняты еще до революции археологом-любителем В.Н. Глазовым, который в 1900 году проводил раскопки на территории Новоржевского и Опочецкого уездов. Отчет о проведенных исследованиях был опубликован им в «Записках Императорского Русского археологического общества. Новая серия». Исследователь считал Духову гору и другие крупные близлежащие сопки рукотворными курганами, однако профессионалы его предположения не разделяли. Вот что написал В.Н. Глазов в своем отчете:

«…Курганы этих местностей высокие, сопочного вида. Кругом д. Кирова и Щурупова (при д. Маслово, Рогаткина, Заводе, Киселево и др.) оказалось до десятка больших сопок. На одной из наиболее крупных сопок при дер. Кировой, называемой «Святой Дух», устроено современное кладбище. Высота этой сопки не менее 8 саж.; склоны ее круты, почти отвесны, и поросли старыми елями. На верхней площадке часовня и при ней кладбище. По словам крестьян, при копании могильных ям наблюдается, что грунт здесь состоит из очень крепкого красноватого, как бы обожженного песка. В основании, на половине высоты и наверху сопок меньшей величины примечены отдельные валуны огромных размеров. Средняя высота сопок 4 саж., наименьшая до 2 саж., наибольшая до 7–8 саж.».

Интерьер часовни Святого Духа

Существует предание о том, что Духова гора когда-то стояла на древнем тракте, по которому из Велья в Ивангород однажды проехал царь Иван Грозный. Возможно речь идет о Себеже, так как ранее этот город носил название Ивангород на Себеже. В первые годы Стародубской войны между Москвой и Великим княжеством Литовским (1534-1537 гг.) на отвоеванной и включенной в состав Московского государства литовской территории был основан Ивангород на Себеже, в честь будущего царя Ивана Грозного. Проезжая мимо Духовой горы, внимание царя привлек этот высокий холм.

Гравюра с изображением царя Ивана Грозного

Царь спешился с коня и поднялся на гору. Осмотрев эту гору Иван Грозный назвал ее святой. Можно было бы усомниться в достоверности рассказа старожилов, однако известно, что на Духовой горе еще недавно местные жители после дождя находили на склоне горы серебряные чешуйки времен Ивана Грозного с всадником на коне.

Также говорят, что в древности в Духовой горе был устроен тайный подземный лаз, ведущий к озеру у подножия холма. В настоящее время озерцо сильно заболочено, а его берега заросли ивовым кустарником. В старину это озеро славилось чистейшей водой. Сведения о существовании подземного хода могут указывать на укрепленное поселение на вершине горы. Согласно реестру объектов культурного наследия, Духова гора является памятником археологии, городищем второй половины первого тысячелетия нашей эры. До нашего времени сохранились следы валов и древняя терраса. Памятник археологии охраняется государством.

Исторически Духова гора находилась на псковско-литовской границе и вероятно в ее окрестностях могли происходить сражения с литовским войсками. На одно такое сражение указывает сопка недалеко от Духовой горы, которая получила название «Литовка». В настоящее время территория заросла кустарником. Возможно Духова гора могла служить дозорным и сторожевым пунктом на пути к Опочке. Здесь пролегал маршрут литовских войск, неоднократно вторгавшихся в псковские пределы и опустошавших окрестности Опочки. В 1426 году окрестности Опочки были опустошены литовским князем Витовтом. В 1502 году на Опочку состоялся совместный поход литовцев и войска Ливонского ордена. В 1517 году польско-литовское войско короля Сигизмунда I под командованием князя Константина Острожского 28 дней и ночей осаждало опочецкую крепость. Оборону крепости возглавлял русский воевода Василий Михайлович Салтыков, который подбадривал всех людей, находящихся в крепости, словами: «Лучше уж нам злой смертью умереть, чем сдаться латинянам!».

Часовня Святого Духа на вершине Духовой горы

Еще одно предание сообщает нам о захоронении в 1812 году к востоку от часовни Святого Духа солдат Наполеоновской армии.

О существовании древнего тракта напоминала дорога, которая шла в левую сторону от деревни Кирово через реку Исса в направлении границы с Литвой. Эту дорогу местные жители называли «Боярской дорогой».

Гранитный камень на вершине холма с искусственным отверстием

Вид площадки холма у обнаруженного камня

Осмотрев местность по направлению «Боярской дороги», мы вышли к холму округлой формы с отвесными склонами, на вершине которого обнаружили небольшого размера гранитный валун с рукотворным неровным углублением спиралевидной формы. К холму посреди леса нас привела тропа, на которой отпечатались следы чьих-то копыт...

Вот такие тайны прошлого открыла нам Духова гора!

Михаил Семенов

Источник: Псковская Лента Новостей
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