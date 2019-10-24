Общество

В Псковской области создадут кибердружину

Кибердружина появится в Псковской области. Об этом на пресс-конференции сегодня, 29 октября, сообщил начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Данная дружина появится в Псковской области до конца этого года, отметил он, подчеркнув актуальность создания такого подразделения.

В частности, с помощью кибердружины планируется предотвращать суициды, факты насилия в отношении детей и насилия в интернете. В состав кибердружины планируется включить волонтеров ПсковГУ.

Алексей Овсянников также сообщил, что администрация Псковской областью полностью поддерживает УМВД в этом вопросе.