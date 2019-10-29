Общество

Борис Елкин: Мы делаем все возможное, чтобы остановить частую смену руководителей «Псковпассажиравтотранса»

Есть ли надежда, что закончится бесконечная смена руководителей на ГППО «Псковпассажиравтотранс»? Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такой вопрос задал депутат Анатолий Копосов (КПРФ) на 36-й сессии Псковского областного Собрания депутатов в ходе парламентского часа, посвященного организации автомобильных пассажирских перевозок в регионе.

Председатель комитета по транспорту Псковской области Борис Елкин заверил в ответ, что такая надежда есть, и напомнил, что пока госпредприятием руководит исполняющий обязанности, поскольку предыдущий руководитель сложил с себя полномочия.

«Мы прекрасно понимаем, что частая смена руководителей не благоволит хорошей атмосфере на предприятии, но мы делаем все возможное, чтобы эту ситуацию изменить», - заверил Борис Елкин.