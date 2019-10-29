Общество

В Пскове объявлен конкурс на право продажи новогодних елок

В Пскове объявлен конкурс и прием заявок на предоставление права на размещение нестационарных торговых точек по продаже новогодних елок. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, соответствующее постановление подписал глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Заявки принимаются с 20 ноября по 10 декабря как от юридических лиц, так и от индивидуальных предпринимателей по адресу: Псков, ул. Ленина, 3, каб. №7.

Итоги конкурса подведут 17 декабря в здании администрации Пскова (ул. Некрасова, 22).

Тогда же победители смогут заключить договоры на право размещения нестационарных торговых точек с елками на территории города Пскова и получить их до 24 декабря 2019 года.

Елочные базары будут работать с 25 по 31 декабря, для них в Пскове определен поадресный перечень торговых точек в разных районах города. Всего 22 адреса.

Конкурс проводится псковской городской администрацией с целью создания конкурентной среды и благоприятных условий для организации качественного торгового обслуживания и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.