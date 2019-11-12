Общество

Псковские налоговики встретились с налогоплательщиками в одном из супермаркетов города

Сотрудники Межрайонной ИФНС России № 1 по Псковской области провели в одном из крупнейших торговых центров Пскова встречу с горожанами, направленную на информирование налогоплательщиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В ходе мероприятия псковские налоговики использовали установленные в «мобильном офисе» сервисы «Узнай свою задолженность» и «Уплати налоги», с помощью которых можно было получить не только информацию о начисленных платежах за 2018 год и имеющейся задолженности за предыдущие периоды, но и о льготах по имущественным налогам для физических лиц.

Кроме того, всем желающим сотрудники инспекции выдавали распечатанные квитанции. Так, 21 псковичу были выданы платежные документы на погашение задолженности на общую сумму 5,2 тысячи рублей. Ещё 15 налогоплательщиков получили квитанции на сумму 10,2 тысячи рублей на оплату начисленных налогов за 2018 год посредством «Единого платежа».

Также псковские налоговики рассказали о сроках предоставления налоговой декларации по форме 3-НДФЛ и возможностях её подачи через интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет для физических лиц». В ходе мероприятия граждане были проконсультированы о том, как подключиться к данному интернет-сервису ФНС России и какие преимущества он дает для налогоплательщика.

Отметим, аналогичные выезды в ТК «Лента» на Рижском проспекте по информированию налогоплательщиков запланированы сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 1 по Псковской области по пятницам с 14.00 до 16.00 в течение ноября-декабря 2019 и января-февраля 2020 года.