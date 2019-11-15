Общество

В Пскове состоится концерт Тимы Белорусских

20 ноября в 19.00 в КСК «Супер» в Пскове состоится концерт известного певца Тимы Белорусских.

Молодой минский Рэпер Тима Белорусских стал известен относительно недавно, хотя сам молодой человек решил, что он станет артистом, еще в возрасте двенадцати лет. Даже поступив на экономиста, парень не забыл о детской мечте и поучаствовал в отборе Kaufman Label — первого белорусского рэп-лейбла. Он стал третьим из отобранных жюри счастливчиков, что и позволило ему «полететь».

Сегодня он популярен у основной части завсегдатаев социальных сетей — хайповых подростков, которые заслушиваются его треками и с радостью смотрят живые выступления. Первые свои концерты Тима Белорусских дал в Минске, но он постепенно начинает вырастать за пределы Белоруссии. Его ценят поклонники «истинного рэпа», чьи сердца он завоевал благодаря эмоциональности и искренности.

Получил известность в 2018 году с песней «Мокрые кроссы». За нее на Второй музыкальной премии «ЖАРА Music Awards» он получил награду в номинации «Хит года». Затем вышла песня «Незабудка», тоже ставшая хитом. В начале 2019 года Тима Белорусских выпустил первый альбом — «Твой первый диск — моя кассета».

Справки по телефону: 660606, билеты можно приобрести в кассе КСК «Супер» или на сайте «Моибилеты.рф».

Возрастная категория 12+.