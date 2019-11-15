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Общество

Александр Котов посетил Новохованскую школу по обращению в сервис «Нацпроекты глазами людей»

18.11.2019 17:32|ПсковКомментариев: 1

Новохованскую среднюю школу, ремонт в которой не был завершен в установленный срок, посетил 18 ноября заместитель секретаря Псковского регионального отделения «Единой России» по проектной деятельности, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. Обращение по этому поводу поступило на сервис «Нацпроекты глазами людей», который недавно запустила партия.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, к новому учебному году в Новохованской средней школе (Невельский район) в рамках национального проекта «Демография» и партийного проекта «Детский спорт» должны были отремонтировать спортивный зал. Объём финансирования составил 1,2 млн рублей из бюджетов разного уровня.

В перечне работ: замена сантехники, обновление электрооборудования и косметический ремонт помещений – раздевалок и зала. Что касается последнего, то работы на сегодня произведены не в полном объеме – в спортзале только сейчас заканчивается покраска и разметка пола.

Сегодня замсекретаря регионального отделения партии встретился с представителями местной власти, чтобы достигнуть договоренности о скорейшем завершении ремонтных работ. В школу также прибыл секретарь районного отделения «Единой России» Виктор Зуев.

«Работы на финише. Сроки завершения ремонта сдвинулись, так бывает, по объективным причинам, в том числе при подготовке технической документации, - пояснил глава Невельского района Олег Майоров. - Работы находятся под контролем, ведутся и в будни, и в выходные дни. Рассчитываем, что уже в понедельник уроки физкультуры пройдут в новом зале».

«Благодаря партии «Единая Россия» в Псковской области начал работать электронный сервис «Нацпроекты глазами людей». В частности, на него поступило обращение, касающееся ремонта спортивного зала в Новохованской школе. Ремонт должны были произвести к началу учебного года, и естественно, это вызывает беспокойство у родителей. Чтобы отреагировать на обращение, мы сегодня сюда приехали и посмотрели, как ведутся работы. По факту в пределах той суммы, которая была выделена, работы выполнены качественно, и до их завершения остаются считанные дни», - сказал после осмотра объекта Александр Котов.

Он также напомнил, что к лету 2018 года эта школа была почти полностью отремонтирована. Соответствующее поручение дал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Хорошее состояние для такой школы в небольшом населенном пункте. Пусть здесь проживает и небольшое количество детей, но они имеют право учиться в комфортных условиях», - считает спикер. Такое же мнение высказал депутат фракции «Единой России» в ПОСД Валерий Василевский, он приезжал в учреждение образования до ремонта и после и увидел большую разницу.

Возвращаясь к теме обратной связи через сервис «Нацпроекты глазами людей», Александр Котов отметил: «Конечно, он только начинает работать, не все знают, что таким образом можно обратиться за помощью, но мы четко для себя представляем, что это возможность проконтролировать те объекты, которые в рамках национальных проектов сегодня у нас области или ремонтируются, или строятся. Мы и впредь незамедлительно будем реагировать на обращения. Обратная связь с населением очень важна. Необходимо привлечь людей к участию в реализации нацпроектов на стадии, когда работы еще ведутся. Общественный контроль - это очень хороший инструмент, чтобы добиться желаемого результата».

Ранее, 8  ноября, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак объявил о запуске нового сервиса «Нацпроекты глазами людей». Пока ресурс начал работу в восьми пилотных регионах. Теперь жители Псковской, Рязанской, Магаданской, Новосибирской, Ростовской, Ульяновской, Тюменской областей и Чеченской Республики могут следить за ходом реализации нацпроектов и оставлять свои вопросы. Со своей стороны «Единая Россия» намерена добиваться решения каждой без исключения проблемы. На основе собранных при помощи сервиса обращений Партия будет систематически составлять доклад на имя председателя партии, главы правительства РФ Дмитрия Медведева.

Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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