Общество

О переходе на новую систему налогообложения рассказали стругокрасненским бизнесменам сотрудники налоговой инспекции

Сотрудники Межрайонной ИФНС России №3 по Псковской области провели обучающий семинар для индивидуальных предпринимателей Стругокрасненского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковского УФНС, основной темой встречи стало разъяснение присутствующим на семинаре бизнесменам, которые перестали быть налогоплательщиками единого налога на вмененный доход, возможности перехода на упрощенную систему налогообложения с начала того месяца, в котором была прекращена их обязанность по уплате единого налога на вмененный доход. Кроме того, особое внимание индивидуальных предпринимателей налоговики обратили на особенности данной системы налогообложения и ее преимущества.

Как подчеркнули сотрудники инспекции, в данном случае налогоплательщик должен уведомить налоговый орган о переходе на упрощенную систему налогообложения не позднее 30 календарных дней со дня прекращения обязанности по уплате единого налога на вмененный доход.

Также индивидуальным предпринимателям даны разъяснения по интересующим их вопросам в связи с применением ККТ в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ «О контрольно-кассовой технике при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа».

В завершении участникам семинара главный государственный налоговый инспектор Елена Панько напомнила, что 31 декабря 2019 года заканчивается срок для уплаты страховых взносов за расчетный период и предупредила присутствующих о последствиях их неуплаты.