Общество

Госуслуги в Псковской области станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

В четверг, 21 ноября, в 11.00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная госуслугам в Псковской области.

Мы попросим спикеров не просто рассказать о тех услугах, которые предлагают псковичам различные ведомства в электронном виде, но и подробнее остановиться на том, насколько они востребованы у населения: какие пользуются большим спросом, а какие-то, наоборот, остаются без внимания.

Насколько в принципе успешно реализуется проект электронного правительства в нашем регионе, какие новинки появились в системе госуслуг в этом году или, возможно, появятся в ближайшем будущем, с какими проблемами пришлось столкнуться ведомствам и населению, и как они разрешаются?

Какие вопросы возникают у пользователей чаще всего? Нужно ли знать какие-то тонкости при использовании госуслуг? С какого возраста нужно начинать обучать людей пользоваться заказом госуслуг в электронном виде? Нужно ли вводить в школах дополнительные уроки по такому образованию? Как быть со страшим поколением, с теми, кто не умеет пользоваться компьютерами? Какие мероприятия проводятся службами в этом направлении?

Спикеры пресс-конференции: ­­­

• начальник отдела организации, мониторинга и контроля Управления Росреестра по Псковской области Григорьева Наталья Евгеньевна

• и.о. начальника отдела обеспечения ведения ЕГРН, нормализации баз данных и инфраструктуры пространственных данных филиала Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области Тимофеева Наталья Анатольевна

• заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области Копытов Владимир Владимирович

• заместитель управляющего отделением ПФР по Псковской области Яковлев Дмитрий Александрович

Дата проведения: 21 ноября. Начало в 11:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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