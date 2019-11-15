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Общество

Сайт налоговой службы - самый популярный среди всех сайтов госуслуг

21.11.2019 11:29|ПсковКомментариев: 0

Налоговая служба - лидер по посещаемости среди остальных сайтов государственных услуг. На данный момент служба занимается активным развитием сервисов на сайте, сейчас портал насчитывает 53 сервиса. Средняя посещаемость в день составляет порядка 500 тысяч пользователей и 1,5 млн просмотров. Об этом сегодня, 21 ноября, в общественном пресс-центре рассказал заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками управления Федеральной налоговой службы по Псковской области Владимир Копытов.

С его слов, один из самых востребованных сервисов - это линейка личных кабинетов, которых на данный момент на сайте представлено пять видов: для физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и др.

Владимир Копытов также рассказал, что очень популярным является сервис «Риски бизнеса», где, заключая сделки, представители организации могут позаботиться о сокращении рисков. В сервисе можно узнать достаточно полную картину о том, насколько добросовестным является контрагент, платит ли он налоги, не имеет ли штрафов.

На сайте также содержится справочная информация о ставках и льготах. Любой гражданин может зайти и посмотреть доступные льготы, подать заявку на получение льгот по какой-то категории.

Как сообщил Владимир Копытов, на текущий момент в Личном кабинете зарегистрировано порядка 88 тысяч физических лиц по всей территории Псковской области, около 3200 юридических лиц и более 6000 индивидуальных предпринимателей.

Ознакомиться с возможностями сайта можно по ссылке

Источник: Псковская Лента Новостей
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