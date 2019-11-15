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Анна Кутузова: Налоговая дисциплина и налоговая грамотность у псковичей повышается

21 ноября Федеральная налоговая служба отмечает свой профессиональный праздник - День работника налоговых органов.

В развитом обществе не возникает вопроса, куда идут налоги. Каждый человек ощущает их действие на своей повседневной жизни. Это медицина, образование, общественные нужды, дополнительные возможности для увеличения заработной платы работников бюджетной сферы, пенсий и пособий, привлечения инвестиций в экономику, развитие сельского хозяйства, строительство. Уплата налогов в России закреплена на законодательном уровне.

О том, с какими результатами подошел коллектив Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области к своему профессиональному празднику, интернет-сервисах ФНС и взаимодействии с другими государственными структурами нам рассказала руководитель управления Анна Кутузова.

- Анна Леонидовна, традиционный вопрос: с какими результатами подошли к этой дате налоговые органы Псковской области и какие задачи в числе ключевых?

- За январь-октябрь 2019 года налогоплательщиками Псковской области уплачено почти 32 млрд. рублей налогов и страховых взносов. Это более чем на 2 млрд. или на 7 % превышает уровень 10 месяцев прошлого года. При этом положительную динамику демонстрируют и налоговые поступления, и поступления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Также растут и поступления как в бюджет РФ, так и в консолидированный бюджет Псковской области. Поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет Псковской области выросли на 700 млн. руб. и составили более 14 млрд. руб.

С учетом того, что эти сборы напрямую влияют на улучшение экономического развития Псковской области, на повышение уровня жизни населения региона, я считаю - это хороший результат нашей работы.

А что касается задач, то они остаются прежними. Это совершенствование качества обслуживания налогоплательщиков, снижение уровня совокупной задолженности по налогам, повышение эффективности аналитической составляющей в контрольной работе, противодействие уклонению от налогообложения, а также сохранение стабильных темпов налоговых поступлений в бюджеты разных уровней.

- Приближается срок уплаты имущественных налогов физическими лицами за 2018 год. Как псковичи справляются с исполнением своих обязательств?

- Срок уплаты имущественных налогов - 2 декабря, поэтому подводить итоги еще рано. Но именно этому вопросу служба уделяет большое внимание. Мы ведет активную работу с общественными организациями и с трудовыми коллективами псковских предприятий, проводим открытые уроки в школах и вузах, взаимодействуем со СМИ и МФЦ. Выезжая в организации, сотрудники налоговой службы используют установленные в «мобильном офисе» сервисы «Узнай свою задолженность» и «Уплати налоги», с помощью которых можно получить не только информацию о начисленных платежах за 2018 год и имеющейся задолженности за предыдущие периоды, но и о существующих льготах по имущественным налогам для физических лиц.

Однако могу сказать точно, налоговая дисциплина и налоговая грамотность у населения Псковской области повышается. На данный момент поступления по имущественным налогам физических лиц за 2018 год составили 530 млн. руб., что в 1,3 раза больше чем за аналогичный период прошлого года.

Тем не менее, хочу еще раз призвать тех жителей Псковской области, которые пока не оплатили начисленные им налоговые платежи, сделать это как можно скорее во избежание негативных последствий. Тем гражданам, у которых возникли какие-либо вопросы по полученным уведомлениям или имеются неоплаченные задолженности, советую оперативно обратиться в налоговые органы, чтобы встретить наступающий Новый Год без долгов.

- А какова сумма задолженности по предыдущим налоговым периодам?

- На 1 января 2019 года сумма задолженности по имущественным налогам физических лиц составляла 573 млн. руб. По итогам работы за 10 месяцев текущего года задолженность снизилась на 184 млн. руб., но по-прежнему остается значительной и составляет 389 млн. руб. Необходимо отметить, что имущественные налоги формируют бюджет Псковской области и местные бюджеты муниципальных образований и являются основой выполнения региональными властями и органами местного самоуправления социальных программ для жителей Псковской области.

- В последнее время в ФНС России проводится большая работа по расширению состава и качества услуг, оказываемых налогоплательщикам в электронном виде, в том числе и тех, которые помогают быстро и удобно оплатить налоги, что называется, не отходя от компьютера. Расскажите о них?

- Не секрет, что налогоплательщики ждут от нас очень быстрой и качественной работы. Именно поэтому на официальном сайте действуют 55 электронных сервисов, направленных на упрощение взаимодействия между налоговой службой и гражданами. И ФНС России постоянно работает над упрощением работы и повышением доступности своих сервисов.

Так, в последнее время значительные изменения коснулись сервиса «Уплата налогов и пошлин». Новая версия сервиса позволила не только сделать процесс предоставления услуг более понятным и доступным, но и минимизировать возможные ошибки.

Был усовершенствован и один из самых популярных сервисов - «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». В России им пользуются почти 28 миллионов человек. У нас уже более 88 тысяч жителей области подключены к нему.

Я призываю всех, как минимум, хотя бы раз попробовать произвести всего одну, первую операцию через один из этих сервисов. Это очень удобно. Ведь сервисы позволяет оплачивать налоги онлайн, получать налоговые вычеты, узнавать всю необходимую информацию без ненужных временных затрат на посещение налоговых инспекций.

- Какую работу ещё ведут псковские налоговики, чтобы упростить, сделать более доступным оказание услуг населению?

- Задача налоговых органов - создать максимально комфортные условия для исполнения гражданами своих налоговых обязательств. В этом вопросе мы тесно сотрудничаем с Многофункциональным центром (МФЦ) региона и его отделениями во всех районах. Ведь при создании системы МФЦ в России в ее основу заложили принцип «одного окна», который позволяет освободить человека от необходимости ходить по инстанциям и стоять в очередях. От получателя требуется только подать заявление и получить результат в оговоренный срок, а всю остальную работу, в том числе межведомственное согласование, должны проводить сотрудники МФЦ и органы власти.

Между Управлением ФНС России по Псковской области и Многофункциональным центром Псковской области в скором времени будет подписано Соглашение, согласно которому взаимодействие по государственной регистрации с МФЦ осуществляется только в электронном виде. Это означает, что заявитель, обратившись в МФЦ по вопросам госрегистрации, должен получить результат за то же время, что и при обращении непосредственно в налоговый орган.

Таким образом, с точки зрения сроков для граждан нет разницы, куда подавать документы на регистрацию – в налоговые органы или МФЦ. Но при этом обращение в МФЦ имеет одно существенное преимущество - при направлении документов для государственной регистрации в регорган через МФЦ уплачивать государственную пошлину не требуется, а это, ни много, ни мало экономит до нескольких тысяч рублей.

Также при обращении через МФЦ не нужна электронно-цифровая подпись.

Кроме того, на сегодняшний момент, в многофункциональных центрах граждане могут получить и ещё целый ряд популярных услуг налоговой службы, в том числе: подать заявление на предоставление льготы по налогу на имущество физических лиц, земельному и транспортному налогам, получить выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН), оформить запрос на предоставлении справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам.

- И в заключении, что бы вы пожелали коллегам в связи с профессиональным праздником?

- Праздничная дата - это всегда ещё одна возможность подвести итоги и наметить новые пути развития, поблагодарить всех, с кем вместе работаешь, и без кого было бы невозможно достижение высоких результатов.

Поэтому, пользуясь случаем, хочу пожелать своим коллегам высоких результатов в служебной деятельности, профессионального роста и гордости за свою профессию, крепкого здоровья и семейного благополучия, счастья и успехов! А налогоплательщикам - процветания!