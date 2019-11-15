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Общество

Госдума приняла закон о запрете продажи электронных устройств без российского ПО

21.11.2019 21:00|ПсковКомментариев: 1

Госдума приняла закон о запрете продажи электронных устройств без российского программного обеспечения. Он обязывает с 1 июля 2020 года предустанавливать российское ПО на отдельные виды устройств: в частности, на смартфоны, компьютеры и телевизоры. Авторами инициативы стали депутаты Сергей Жигарев, Владимир Гутенев, Олег Николаев и Александр Ющенко, сообщает РИА «Новости».

Полный список гаджетов, программного обеспечения и порядок его установки определит правительство.

«Мы планируем рассмотреть закон о российским ПО на заседании комитета в пятницу и потом на пленарном заседании в понедельник», — сообщил первый замглавы комитета Совета Федерации по экономполитике Сергей Калашников.

Член профильного комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Канаев ранее заявлял, что закон направлен на защиту прав потребителей, а во-вторых, будет способствовать развитию российских IT-компаний и «поставит их в равную высококонкурентную среду» с зарубежными корпорациями.

В июле Жигарев, Гутенев, Николаев и Ющенко также внесли законопроект об административной ответственности за нарушение запрета на продажу отдельных видов электронных устройств без предустановленного российского ПО с 1 января 2021 года. Штраф для юрлиц предлагается установить в размере от 50 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч. Пока документ не прошел первое чтение.

Источник: Псковская Лента Новостей
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