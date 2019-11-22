Общество

Формы и методы работы с детьми по формированию правильной модели поведения на дороге обсудили в Себеже

22 ноября в большом зале администрации Себежского района прошла программа «круглого стола» на тему: «Формы и методы работы с детьми по формированию правильной модели поведения на дороге».

Как сообщает портал sebezh-resource.ru, в программе приняли участие старший инспектор ДПС ОГИБДД МОМВД России «Себежский» Ольга Королева; полковник полиции, начальник УГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Семенов; первый заместитель главы администрации Себежского района Алексей Рябов; подполковник полиции, заместитель начальника УГАИ УВД Витебского облисполкома Иван Иванов; начальник отдела образования администрации Себежского района Сергей Везовитов; руководитель АНО ЦМИТ «Юный техник», руководитель проекта «Безопасный город - детям» и представители образования Себежского района Владимир Колпаков.

Обсуждались такие вопросы, как вовлечение детей и молодёжи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма через развитие движения ЮИД, привитие навыков безопасного поведения подросткам с использованием интерактивных площадок, формирование у детей безопасной модели поведения на дороге в рамках учебной и внеурочной деятельности и реализация на территории Псковской области проекта по БДД «Безопасный город – детям», в рамках одноимённого проекта, реализуемого с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Участники встречи приняли к сведению всю прозвучавшую информацию и обменялись полезным опытом.