Общество

Два новых офиса предоставления госуслуг открылись в Пскове

В Пскове открылись два новых офиса регионального Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, дополнительные отделы приема заявителей имеют в общей сложности 4 окна обслуживания и работают по адресам: улица Юбилейная, 36, и улица Рокоссовского, 36а. Они заменят офис, который ранее располагался в ТРК «Акваполис» по адресу: ул. Кузбасской Дивизии, 19. Там в свое время работали всего три операциониста.

«В Пскове прошла реструктуризация центра государственных услуг. Ни о каком закрытии окон приема речь не ведется. Наоборот, все мероприятия направлены только на увеличение их количества», - прокомментировала директор регионального отделения МФЦ Екатерина Ершова.

Также с целью повышения качества обслуживания в новых офисах организована предварительная запись по телефону. Эта дополнительная услуга позволит сэкономить время заявителей. Записаться на прием можно по телефону: 299-297 (доб.110).

Напомним, что на недавней встрече с руководством Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области губернатор региона Михаил Ведерников поручил вывести МФЦ на новый уровень оказания услуг. Так, в начале ноября Центральный офис регионального Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг увеличил продолжительность рабочей недели на десять часов. Получить консультацию или услугу в МФЦ на улице Белинского можно с понедельника по четверг, с 8 до 20 часов, без перерыва, в пятницу, с 8 до 12 часов, и в субботу, с 9 до 18 часов.