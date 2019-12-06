Общество

Губернатор Псковской области предложил провести для эстонских дипломатов экскурсию по Чудскому озеру

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил провести экскурсию по Чудскому озеру для эстонских дипломатов, которые ранее высказывали территориальные претензии в адрес России в отношении Печорского района Псковской области. Свое мнение глава региона озвучил в пятницу на встрече с журналистами, пишет ТАСС.

В ноябре глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о том, что ратификация договора о границе между Эстонией и РФ в данный момент не имеет перспектив из-за разногласий по Тартускому мирному договору. Ранее глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме заявил, что Россия до сих пор не вернула Эстонии 5,2% территории. Хельме добавил, что Эстония готова ждать разрешения этого вопроса в рамках международного права. Позже на сайте МИД РФ был опубликован комментарий официального представителя дипведомства Марии Захаровой, в котором говорилось, что риторика эстонского руководства, выражающаяся в территориальных претензиях к России, не способствует формированию позитивной повестки отношений двух стран.

«У них (эстонской стороны) есть шанс получить возможность жить там (в Печорском районе), для этого нужно получить российское гражданство. Это исконно русские территории. Если коллега плохо знаком с историей, мы ему можем провести экскурсию здесь, можем даже на Чудском озере», - сказал Ведерников.

В районе Чудского озера, по данным историков, 18 апреля (5 апреля по старому стилю) 1242 года произошло масштабное сражение русского войска с ливонскими рыцарями, в котором дружина под предводительством Александра Невского одержала победу.

Напомним, в мае премьер-министр Эстонии Юри Ратас, отвечая на вопрос ТАСС, заявил, что Эстония признает существующую границу с РФ. Он добавил, что Тартуский мирный договор «очень важен для Эстонии», однако отметил: «Мы живем в 2019 году и должны понимать реальность и наши приоритеты сегодня».

Как пояснил ранее ТАСС российский дипломатический источник, территории, о которых, вероятно, говорит Хельме, включают Ивангород (Ленинградская область), а также часть Печорского района (Псковская область). По условиям Тартуского договора, заключенного между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года, эти земли принадлежали Эстонии, но после ее вхождения в состав СССР в 1940 году отошли РСФСР.

Российский МИД неоднократно указывал, что Тартуский мирный договор утратил силу после вхождения Эстонии в состав СССР. Юридически эстонско-российской границы пока не существует. Соответствующий договор, подписанный в феврале 2014 года главами МИД Эстонии и РФ, отправлен на ратификацию в парламенты обеих стран.