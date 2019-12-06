Общество

Взыскание долгов с пенсий россиян могут запретить

Министерство экономического развития России подготовило проекты законов о запрете взыскания долгов со страховых пенсий, сообщает «Российская газета».

Министерством были подготовлены два законопроекта, один из которых предусматривает защиту страховых пенсий от взыскания долгов, а второй устанавливает, что при взыскании долгов с зарплаты должен оставаться прожиточный минимум.

По заявлению Министерства труда России, проекты будут направлены в правительственную комиссию после рассмотрения Российской трехсторонней комиссии.

Отмечается, что возможность взыскания с пенсии долгов по ЖКХ и обязательств по возмещению ущерба за преступления и уплате штрафов остается, однако в таком случае неприкосновенным является прожиточный минимум.