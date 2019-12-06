Общество

Капитальный ремонт Торошинского дома культуры и Себежской библиотеки обсудили на согласительной комиссии по проекту бюджета

Торошинский дом культуры и Себежская библиотека давно нуждаются в капитальном ремонте, провести который можно только за счет включения этих объектов в федеральные программы или нацпроекты. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, этот вопрос обсуждался сегодня, 9 декабря, на первом заседании согласительной комиссии по проекту бюджета на следующий год и плановый двухлетний период.

Руководитель регионального комитета по культуре Жанна Малышева сообщила, что по дому культуры в Торошино сделана на 546 тысяч рублей проектно-сметная документация. Это, по ее словам, позволило заявиться в нацпроект «Культура». Свыше 27 млн рублей составила итоговая стоимость. «Пока ответа о том, включен объект в программу или нет, не получено», - уточнила чиновник.

Также Жанна Малышева уточнила, что всего в заявку вошли шесть объектов. Среди них ГКЦ Пскова и Дом культуры в Великих Луках. «Если ДК в Торошино не пройдет, то будем заявлять повторно, но уже на 2021 год. К сожалению, в областном бюджете таких средств не предусмотрено», - заключила она.

Глава Псковского района Наталья Федорова в свою очередь отметила, что дом культуры в поселке Родина в приоритете, поскольку там проживает большее количество населения. «Но я не могу сказать, что для меня Торошино не важно. Там тоже жизнь кипит. Обращения из Торошино приходят практически каждый день», - добавила она.

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов предложил рассмотреть возможность включить Торошинский дом культуры в программу Минсельхоза по комплексному развитию сельских территорий. «Если мы не будем его ремонтировать, мы можем его вообще потерять», - подчеркнул он.

Представитель комитета по сельскому хозяйству сообщила, что такая возможность действительно есть, но заявляться придется уже на 2021 год. По такой модели удалось реализовать капитальный ремонт ДК в Бежаницах.

Что касается Себежской библиотеки, то это объект культурного наследия. Ранее туда уже выезжала комиссия при комитете по охране объектов культурного наследия.

«Объект находится в собственности муниципалитета. Он обязан сохранять в нормальном состоянии. Сделали смету на разработку проектно-сметной документации. Понадобится на эти цели 250 тысяч рублей. Мне кажется, это не такие большие деньги для муниципалитета. Если они сделают проект, то мы сможем включить этот объект в ту или иную профильную программу», - сообщила руководитель регионального комитета по охране памятников культурного наследия Наталья Тихомирова.