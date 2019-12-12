Общество

Названа доля поддерживающих закон о домашнем насилии россиян

Больше половины россиян (70 процентов) считают необходимым принятие закона о профилактике домашнего насилия, 7 процентам подобный закон не нужен. Такие данные назвали во ВЦИОМ, пишут «Ведомости».

Против любого физического насилия в семье выступили 90 процентов россиян; 8 процентов считают, что ударить супруга можно при определенных обстоятельствах; 40 процентов знают о случаях побоев в семьях знакомых. По мнению 50 процентов, нельзя прощать даже первый случай насилия в семье. Готовы простить 39 процентов.

Как пишут «Ведомости», ответы мужчин и женщин заметно разнятся. Так, простить первые побои в семье согласны 52 процента мужчин и 29 процентов женщин. Не настроены на прощение 34 и 62 процента соответственно. При этом женщины активнее выступают за принятие закона — 80 против 57 процентов. Они также больше говорят о недопустимости семейного насилия (94 против 85 процентов). Женщины также чаще мужчин признаются, что слышали о насилии в семьях знакомых (43 против 37 процентов).

29 ноября на сайте Совета Федерации для обсуждения был опубликован законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Авторы инициативы предлагают ставить тех, кто нарушает закон, на профилактический учет, а также проводить профилактику через поддержку семей. После обсуждения и внесения правок законопроект направят в Госдуму.