Общество

Размер сбора за оформление проездного документа в пригородных поездах СЗППК изменится с 1 января 2020 года

АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» информирует о том, что с 1 января 2020 года с безбилетных пассажиров, осуществляющих проезд от станций, где работает билетная касса или установлены терминалы самообслуживания, будет взиматься сбор за оформление проездных документов в вагоне поезда в размере 100 рублей.

Сбор будет взиматься со всех категорий граждан, осуществляющих или совершивших поездку без проездных документов, а также при провозе без оплаты ручной клади сверх установленной нормы, велосипедов и мелких домашних (комнатных) животных, собак, птиц в качестве ручной клади в поездах пригородного сообщения от станций (остановочных пунктов), на которых работают билетные кассы или терминалы самообслуживания.

Сбор не взимается в случае совершения поездки со станций или остановочных пунктов, где отсутствовали, либо не работали на момент посадки в пригородный поезд билетные кассы и терминалы самообслуживания.

Оформление сбора будет производиться разъездными билетными кассирами при проверке проездных документов в поезде, а также в билетных кассах «на выход» после совершения поездки, в случае, если билет в поезде пассажиру оформлен не был.

Оплата сбора не освобождает пассажира от оплаты проезда и оплаты провоза ручной клади сверх установленной нормы, велосипедов и мелких домашних (комнатных) животных, собак, птиц в качестве ручной клади.

Следует отметить, что сбор взимается на основании п.п. 57, 58 116 «Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом», утвержденных приказом министерства транспорта РФ от 19.12.2013 №473.