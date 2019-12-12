Общество

Изменить методику расчета дотации для субъектов предложил на заседании комиссии Совета законодателей Александр Котов

Изменить методику расчета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации в части учета доли акцизов на нефтепродукты предложил на заседании комиссии по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству Совета законодателей при ФС РФ председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, 16 и 17 декабря спикер принимает участие в рабочей встрече парламентариев, которая проходит в Москве в Государственной Думе и Доме Союзов.

Александр Котов рассказал коллегам, что по итогам 2019 года в Псковской области доля акцизов в общей сумме налоговых отчислений составила почти 16% при том, что в среднем по стране эта цифра колеблется в районе четырех процентов. «Если посмотреть по другим субъектам, наиболее близки нам Орловская и Смоленская область, но и там доля акцизов значительно меньше», - привел статистические данные председатель Псковского областного Собрания депутатов.

«Как известно, акцизы зачисляются в дорожный фонд и могут быть использованы только на содержание и ремонт дорог регионального и муниципального значения. Это, конечно, хорошее дело - безусловно, дорогами заниматься надо. Но с ростом налогового потенциала, который преимущественно обусловлен ростом акцизов, уменьшается расчетная величина дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, которая направляется нам из федерального бюджета. То есть, условно говоря, налоговые поступления растут, значительную их часть мы не можем использовать на текущие расходы, при этом поддержка из федерального центра сокращается», - пояснил Александр Котов.

«Мы считаем, что это несправедливо, и предлагаем внести изменения в методику - чтобы при расчете налогового потенциала субъекта показатель доли акцизов, на который регион объективно никак влиять не может, учитывался на среднероссийском уровне. Это позволит нам увеличить дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности и, самое главное, что этот подход будет более справедливым», - рассказал о сути предложения спикер псковского парламента.

Александр Котов отметил, что предложения по изменению методики разработаны Псковским областным Собранием депутатов совместно с губернатором и комитетом по финансам области. В сопроводительной информации, подготовленной органом исполнительной власти, отмечается, что уже в 2014-2016 годах снижение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченно было существенным для региона: с 4 128,2 млн рублей в 2013 году до 3 269,4 млн рублей в 2016 году. Одновременно происходил рост расходов на реализацию «майских» указов Президента России и отдельных расходов консолидированного бюджета - например, расходы на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан увеличились более чем в 40 раз, а расход ы на оплату труда почти в два раза.

Предложения Александра Котова касались в первую очередь субъектов с низким уровнем социально-экономического развития, однако, коллеги из других регионов, выслушав доклад, отметили, что такой подход был бы справедлив для всех субъектов. Более того, члены комиссии по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству предложили исключить долю акцизов при расчете налогового потенциала региона.

Решение комиссии будет направлено в Президиум Совета законодателей, а затем в правительство Российской Федерации.

«В последующем на пленарном заседании Совета законодателей этот вопрос может быть рассмотрен - мы надеемся, что со стороны правительства будут приняты необходимые изменения», - прокомментировал итог заседания Александр Котов.

Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации - это совещательный и консультативный орган при палатах Федерального Собрания Российской Федерации, учрежденный в мае 2012 года для совершенствования механизмов реализации контрольных полномочий Совета Федерации, Государственной Думы и законодательных органов субъектов, организации их взаимодействия в законодательном процессе и обмена опытом парламентской деятельности.

В состав Совета входят председатели верхней и нижней палаты российского парламента, их заместители, председатели законодательных органов субъектов, председатели комитетов Совета Федерации и Государственной Думы, ответственные секретари Совета законодателей Российской Федерации с правом совещательного голоса.