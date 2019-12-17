Общество

Назван самый криминальный день года

Больше всего убийств в России происходит сразу после наступления Нового года - 1 января, заявил эксперт в области проблем алкогольной смертности, руководитель отдела Московского НИИ психиатрии им. В.П. Сербского, доктор медицинских наук Александр Немцов.

По его словам, в этот день число таких преступлений по сравнению с буднями увеличивается втрое. «Я много лет занимаюсь подобными исследованиями и не раз сталкивался с фактами, подтверждающими повышение смертности наших сограждан в определенное время года, - рассказал Немцов «Известиям».

Он отметил, что максимальное число алкогольных психозов в Москве и ряде других городов наблюдается именно в первые две недели января. В этом месяце увеличивается и общее количество смертей по всей стране.

В своем исследовании, опубликованном в научном журнале «Вопросы наркологии», Немцов привел данные Росстата о смертности за 2000-2017 годы. По словам эксперта, в среднем в будни совершается 67 убийств. При этом 1 января дополнительно к среднему числу погибают в среднем 152 человека.

Далее небольшие пики наблюдаются 7, 14 и 20 января, когда отличие от будней составляет около 20 убитых. Число убийств увеличивается 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая. Однако даже в сумме рост в эти праздники уступает первому дню года.