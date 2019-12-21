Общество

Сегодня в Пскове торжественно открыли торговый комплекс Fjord Plaza

Официальное торжественное открытие торгового комплекса Fjord Plaza состоялось сегодня, 21 декабря, в 12:00. Специальные гости перерезали символическую красную ленточку, сообщает ЦДИ.

Председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев отметил, что ТК Fjord Plaza включен в туристический кластер.

Таким образом, по его словам, проект важен не только для жителей города, но и для приезжающих в Псков туристов.

Глава Псковского района Наталья Федорова также поздравила всех присутствующих с открытием такого большого для Пскова комплекса и отметила экономическую значимость Fjord Plaza.

Директор строительной компании торгового центра - Роман Кухи от своего лица поблагодарил всех, с кем сотрудничал во время реализации проекта. В приветственном слове он также отметил, что все задуманное удалось воплотить, и проект он считает успешным.

Гостям центра пожелали удачных покупок и хорошего времяпрепровождения в ТРК Fjord Plaza. Праздничные мероприятия сегодня продлятся весь день.

Добавим, что 25 декабря состоится открытие кинотеатра сети Silver Cinema и детской зоны «Активити-парк - KIDS MALL» от федеральной сети «Страна Мадагаскария».