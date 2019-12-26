Общество

Пскович выселен из квартиры за конфликты с соседями и бесхозяйственность

Псковский городской суд вынес решение об удовлетворении исковых требований о выселении жителя города из муниципального жилья.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова, прокурором, участвующим в гражданском деле по иску управления по учету и распределению жилой площади администрации г. Пскова о расторжении договора социального найма с нанимателем квартиры и выселении из жилого помещения без предоставления другого жилого помещения, дано заключение по делу об удовлетворении заявленных требований.

Основанием для выселения жителя г. Пскова послужили установленные в ходе судебного разбирательства факты систематического нарушения прав и законных интересов соседей, бесхозяйственного обращения с жилым помещением, влекущие его разрушение, а также неустранение выявленных нарушений в установленный наймодателем срок.