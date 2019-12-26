Общество

Незаконная попытка провести через границу РФ 30 дорогостоящих смартфонов предотвращена в Себеже

В железнодорожном пункте пропуска «Себеж», в ходе совместного осмотра сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области и Псковской таможни пассажирского поезда, выявлена партия незаконно перемещаемых через государственную границу Российской Федерации товаров.

Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, в одном из вагонов международного поезда «Рига – Москва» в технологической полости распределительного щита в купе проводника были обнаружены темные сумки, в которых находились 30 дорогостоящих смартфонов. По предварительной оценке стоимость выявленных мобильных устройств превышает 2,4 миллиона рублей.

Контрабанда изъята, сотрудникам таможни проводится экспертиза в целях принятия процессуального решения.