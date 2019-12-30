Общество

Гражданин Литвы, находившийся в федеральном розыске, задержан в МАПП «Бурачки»

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявили в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» иностранного гражданина, находящегося в федеральном розыске.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, в ходе осуществления паспортного контроля на въездном направлении выявлен 46-летний гражданин Литвы, который, как выяснилось в ходе проверки, российскими правоохранительными органами объявлен в федеральный розыск за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Уголовным кодексом за совершение данного преступления предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

После проведения всех необходимых мероприятий иностранный гражданин в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации, передан сотрудникам полиции для проведения дальнейших процессуальных действий.