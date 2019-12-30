Общество

В Пскове закончили основные работы по реконструкции здания Областной научной библиотеки. ФОТО

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов посетил строительную площадку Псковской областной универсальной научной библиотеки, чтобы в очередной раз проконтролировать ход масштабной реконструкции здания. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, такой выезд на улицу Профсоюзную, 2, состоялся 11 января.

«Василий Осипов вместе с председателем регионального Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергеем Граховым прошел по помещениям библиотеки, чтобы оценить качество строительных, монтажных и отделочных работ, - отметили в пресс-службе. - На сегодняшний день основные строительные работы на объекте завершены, большинство помещений готовы и переданы эксплуатирующей организации, доложил вице-губернатору главный инженер подрядной организации "Квант" Константин Рыбалкин».

В пресс-службе добавили, что в частности, произведен ремонт крыши и реконструкция внутренних помещений, выполнена облицовка фасада и заменены окна. В целях расширения полезной площади здания появилась дополнительная двухэтажная надстройка.

«На цокольном, 2-м и 3-м этажах осталось подключить вентиляционные системы и навести порядок. На первом этаже еще ведутся косметические работы», - заметил подрядчик.

В ведомстве добавили, что в залы завезена новая мебель: стеллажи, столы, стулья. В самое ближайшее время начнется их монтаж и установка.

В библиотеку уже начали поступать книги, происходит наладка работы лифтов и другого технологического оборудования.

Вице-губернатор осмотрел и то, как на объекте ведется обустройство входной зоны. В настоящее время рабочие монтируют специализированный подъемник для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В ближайшие дни будет установлена витражная композиция, залит пол, а также оборудованы навес и козырьки. По итогам рабочего выезда Василий Осипов поручил подрядной организации усилить темп ремонтных работ, увеличить число рабочих на строительной площадке. Он напомнил, что региональные власти ведут постоянный мониторинг хода реконструкции, а также качества производимых работ.

Напомним, на реконструкцию Псковской областной универсальной научной библиотеки было направлено более 210 миллионов рублей из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2013- 2020 годы. Кроме того, по распоряжению Правительства Российской Федерации Псковская область дополнительно получила более 40 миллионов рублей из федерального бюджета на реконструкцию и техническое переоснащение библиотеки. Отметим, что с момента введения в эксплуатацию здания библиотеки в 1962 году в нем ни разу не было капитального ремонта.