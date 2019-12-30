Общество

Объявлен сбор средств на лечение маленькой великолучанки Дарины Даниленко

Благотворительный фонд княгини Ольги объявляет срочный сбор средств на лечение маленькой великолучанки Дарины Даниленко. Как сообщается в группе фонда в социальной сети «Вконтакте», 9 апреля 2019 года девочке, которой в августе будет 4 года, поставили диагноз «опухоль ствола головного мозга». В мае было начато лечение протонами в Медицинском институте Березина Сергея (МИБС).

«Все было хорошо, опухоль уменьшилась в 2 раза. Прошло 7 месяцев ремиссии и опухоль начала расти. Требуется дальнейшее лечение. На сегодняшний день Дарина чувствует себя не очень хорошо. Шаткая походка, пальчики на одной руке в сжатом состоянии, взгляд усталый, головные боли. Помогите семье победить рак! Вместе мы — сила, мы справимся», - призывают в сообществе Благотворительного фонда княгини Ольги.

Перечисление следует осуществлять на счет фонда с пометкой «Даниленко».

Реквизиты фонда:

р/с 40703810051000000139

Псковское отделение № 8630

ПАО СБЕРБАНК г. Псков

БИК 045805602

к/с 30101810300000000602

ОКВЭД 64.99