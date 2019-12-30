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Общество

Объявлен сбор средств на лечение маленькой великолучанки Дарины Даниленко

13.01.2020 14:28|ПсковКомментариев: 0

Благотворительный фонд княгини Ольги объявляет срочный сбор средств на лечение маленькой великолучанки Дарины Даниленко. Как сообщается в группе фонда в социальной сети «Вконтакте», 9 апреля 2019 года девочке, которой в августе будет 4 года, поставили диагноз «опухоль ствола головного мозга». В мае было начато лечение протонами в Медицинском институте Березина Сергея  (МИБС).

«Все было хорошо, опухоль уменьшилась в 2 раза. Прошло 7 месяцев ремиссии и опухоль начала расти. Требуется дальнейшее лечение. На сегодняшний день Дарина чувствует себя не очень хорошо. Шаткая походка, пальчики на одной руке в сжатом состоянии, взгляд усталый, головные боли. Помогите семье победить рак! Вместе мы — сила, мы справимся», - призывают в сообществе Благотворительного фонда княгини Ольги.

Перечисление следует осуществлять на счет фонда с пометкой «Даниленко».

Реквизиты фонда:
р/с 40703810051000000139
Псковское отделение № 8630
ПАО СБЕРБАНК г. Псков
БИК 045805602
к/с 30101810300000000602
ОКВЭД 64.99

Теги: #требуется помощь
Источник: Псковская Лента Новостей
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