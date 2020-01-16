Общество

Жаркую дискуссию вызвал вопрос о продлении налоговых каникул для псковских садоводств в профильной рабочей группе

Вопрос продления налоговых каникул для членов садоводческих товариществ вызвал жаркую дискуссию сегодня, 17 января, на заседании межведомственной рабочей группы по развитию садоводства в регионе под председательством вице-губернатора Нинель Салагаевой, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Обсуждение началось с Тямшанской волости, в которой чиновники посчитали нецелесообразным продлевать налоговые каникулы. Об этом сообщил начальник комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области Николай Романов.

Он также напомнил, что в 2019 году принято решение предоставить такие льготы Писковской и Ядровской волостям.

Глава Тямшанской волости Нина Николаева заявила, что садовые товарищества могут осилить налоговые платежи. Кроме того, она обратила внимание, что председатели садовых товариществ неохотно идут на диалог. «Наши депутаты рассматривали вопрос о продлении налоговых каникул. Обращений было всего три. При этом никто из председателей садовых товариществ толком не объяснил цену вопроса. Никто точно не обозначил сумму земельного налога. А те цифры, что есть у депутатов, не показались им большими. Мы часто слышим, что есть некие непомерные суммы, но где эти непомерные суммы? Покажите», - высказалась она.

Глава района привела примеры по налогу на садовые товарищества: СНТ «Кувшинка» - 83 тысячи рублей, «Вербинка» - 60 тысяч рублей, «Великорецкое-2» - около 50 тысяч рублей, «Пристань» - около 6500 рублей.

«Действительно, садоводческие товарищества знают свои цифры достаточно примерно, потому что ситуация постоянно меняется», - прокомментировала директор АНО «Центр эффективного сельского хозяйствования и садоводства» Анна Войченко. При этом она отметила, что «Кувшинка» уже подала заявление на ликвидацию из-за завышенной кадастровой стоимости.

«Решение принимается не единолично администрацией района, а депутатами районного Собрания. Но мы не видим диалога. Обращений к главам поселений нет», - вступила в дискуссию глава Псковского района Наталья Федорова. Она также высказала мнение, что озвучиваемые суммы по налогу для СНТ вполне посильные, если их поделить на всех членов товарищества.

Глава Пскова Елена Полонская в свою очередь доложила, что с 2017 года ставка земельного налога решением Псковской городумы была снижена с 0,3 до 0,2, кроме того, садоводческие и огороднические освобождались от налогов в 2017 и 2018 году, а потом налоговые каникулы были продлены и на 2019 год с рекомендацией провести работы по межеванию и постановке земельных участков на кадастровой учет.

«Согласно данным налоговой службы межрайонной налоговой инспекции №1, в связи с освобождением от налогов и снижением ставки сумма выпадающих налогов с 2017 по 2019 год превысила 34 млн рублей», - сообщила она.

Елена Полонская уточнила, что за налоговый период 2017 года (66 садовых некоммерческих товариществ) выпадающие доходы превысили 8,6 млн рублей, а в 2019 году - уже более 12,75 млн рублей. Если же налоговые каникулы будут продлены на 2020 год, бюджет потеряет около 12,8 млн рублей.

«Псковская городская Дума может рассмотреть вопрос о необходимости продления налоговых каникул в начале 2020 года. Но пока мы будем продлевать каникулы, мы не сможем ввести никаких дополнительных программ по поддержке садоводств», - добавила она.

Глава Пскова согласилась с точкой зрения, что садоводства, особенно плотно заселенные, способны оплачивать свои налоги в полной мере. Так, для СНТ «Черняковицы» налог составляет порядка 285 тысяч рублей, но это очень плотно заселенное садоводство. Такая же ситуация в СНТ «Пристань-2», там сумма налога превышает 528 тысяч рублей, но оно тоже очень плотно заселено.

При этом Елена Полонская согласилась, что СНТ «Калиновщина» действительно является исключением. Большая его часть находится в болоте, а сумма налога превышает 1,2 млн рублей. «Но тут председатели должны работать. Нужно отрезать заболоченные места, чтобы не платить за болота и за лес, которыми никто не пользуется», - подчеркнула она.

«Садоводства не могут участвовать в конкурсе на субсидии лишь по одной причине - мы возмещаем те затраченные средства, которые были потрачены на те или иные работы официально. А многие садоводства не могут доказать официально проведение таких работ», - обрисовала еще одну проблему глава Пскова. Также она упомянула, что понимает, почему садоводы боятся проводить инвентаризацию - земли общего пользования в СНТ нередко бесконтрольно некоторыми председателями выделялись собственникам как участки, но не на общем собрании.

Помощник юрисконсульта ПРОО «Комиссия по садоводствам», активный волонтер социальных садоводческих проектов и программ Виктория Мейта в своем выступлении отметила, что СНТ зачастую не могут себе позволить дорогостоящие работы по инвентаризации, кадастрированию и межеванию. На это просто не хватает денег, а повышение взносов члены садоводческих товариществ едва ли поддержат. Кроме того, она обратила внимание, что межевание в Калиновщине делается уже три года, потому что очень много кадастровых ошибок.

«Очень легко поднимаются взносы. В том числе, без ведома собственников», - парировала Елена Полонская.

«Даже если профинансировать всю область по проведению кадастровых работ, председатели все равно могут отказаться их проводить», - заметила руководитель управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко.

Заместитель губернатора Нинель Салагаева выступила с критикой работы межведомственной рабочей группы по развитию садоводства в регионе: «Эти же проблемы озвучивались и год назад. С тех пор ничего не изменилось. У нас земля платная в РФ, это закреплено во всех законодательных актах. За землю нужно платить. В том числе это касается и налогов. Наведите порядок у себя в СНТ, отрежьте болота и леса, чтобы не переплачивать».

Члены рабочей группы приняли решение еще раз собраться в конце февраля, но уже с проработанными вопросами и цифрами.