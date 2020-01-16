Общество

В региональное законодательство предложено внести дополнительную категорию особо охраняемых природных территорий – природные парки

На рассмотрение депутатов Псковского областного Собрания поступил проект закона «Об отдельных вопросах в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий в Псковской области». Документ разработан областным комитетом по природным ресурсам и экологии в соответствии с положениями федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, законопроектом предлагается ввести в региональную нормативную правовую базу дополнительную категорию особо охраняемых природных территорий – природные парки.

В зонах природных парков, имеющих экологическое, культурное или рекреационное назначение, могут быть установлены запреты и ограничения экономической и иной деятельности. При этом природные комплексы и объекты могут использоваться в природоохранных, рекреационных, просветительских, научных и культурных целях, а также для регулируемого туризма.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что создание природных парков будет способствовать гармоничному взаимодействию природы и культуры путём сохранения ландшафта и продолжения традиционного природопользования, поддержанию жизненного уклада и хозяйственной деятельности населения, которые находятся в гармонии с природой, обеспечению возможности развития рекреации и туризма, которые соответствуют природному потенциалу территории.

Закрепление в региональном законодательстве нового понятия не потребует дополнительных расходов из областного бюджета, но в случае создания особо охраняемой природной территории регионального значения категории «природный парк» дополнительное финансирование понадобится на функционирование дирекции парка в статусе государственного бюджетного учреждения Псковской области.

Конкретные расходы на создание и содержание такого учреждения будут определены при условии создания природного парка.

В рамках парламентского рассмотрения проект закона пройдет процедуру обсуждения на заседании комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, после чего будет вынесен на сессию Собрания депутатов.