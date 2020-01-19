Общество

Иди ты в баню!

Обожаю баню. Все детство проходила в Гельдтову. Помню, лет с шести каждую субботу мама отправляла меня занимать туда очередь. Спросишь, кто последний, дождешься, кто будет за тобой - и гулять. В пивном павильоне, которого уже давно нет, аншлаг. На берегу справа от пешеходного моста чуть ли не под каждой березой сидит по мужику с пивной кружкой. В буфете, который работал в еще не сгоревшей банной пристройке, тоже кипела жизнь: были здесь и бутерброды с селедкой, и «корзиночки» с розовой глазурью по 22 копейки, и квас с пивом, и застольные разговоры из разряда «ты меня уважаешь?».

Карикатура Алексея Меринова

Хорошее было время, и хоть в детстве я редко заходила в парилку и даже немного боялась веника, все равно баня была для меня каким-то особым ритуалом. Здесь всегда можно было найти себе компанию из числа детей, облить водой самую злую в бане бабушку или соорудить у себя на голове корону из пены. А еще я очень любила в бане громко петь и кричать - грех было не воспользоваться таким шикарным эхо, которое неизбежно бывает в каждом старом здании с высокими потолками.

И вот, намоет тебя мама, как следует, выходишь на улицу, а по пути домой собираешь букашек на горке. Это если весной или летом. А осенью-зимой нас всегда встречал папа и нес меня, спящую, домой на руках. И в дождь, и в метель. Потом мы переехали в новую квартиру, и необходимость ходить в баню отпала. Но спустя 10 лет эйфории от того, что у тебя дома есть ванна и горячая вода, я как-то снова затосковала по бане. Сходила раз-два, а потом это вошло в еженедельную привычку.

Причем, мне уже давно без разницы, общественная баня или дачная, походная, или, может, это банька по-черному в лесу, на берегу реки (идеальный вариант). Главное, чтобы был хороший пар, а при себе - веник, книжка и чай, а, если условия позволяют, то еще и стандартный набор премудростей для наведения банного марафета.

После закрытия Гельдтовой бани стала ходить на Конную. Долгое время она оставалась единственной в Пскове общественной баней на дровах, пока в конце декабря не открылись «Купеческие бани». Мне посчастливилось побывать там с подружкой в эту среду, и мы не пожалели.

Заведение располагается в здании муниципальной бани на Советской. Там последние лет десять пустовали отделения на втором этаже, и вот нашелся инвестор, который выразил готовность взять их в аренду и превратить в баню класса «люкс». Директор МП города Пскова «Банно-прачечный комбинат» Сергей Колосов эту идею воспринял с оптимизмом. Чего помещениям зря простаивать-то, если с их аренды можно получать какую-никакую копейку на сокращение убытков комбината? Благословила инвестора и Псковская городская Дума, дав разрешение на передачу помещений в аренду. И вот спустя полтора года когда-то опустевшие раздевалки, парилки и мыльная превратились в «Купеческие бани».

С момента их открытия не прошло и месяца, а слава уже пошла в массы. Если честно, я думала, раз баня только открылась, мы с подружкой будем там чуть ли не единственные. А на деле вышло так, что все кабинки были заняты, и нам даже пришлось немного подождать, пока не освободится одна из них. Уже с порога «Купеческих бань» становится понятно, что, по сравнению со стандартной общественной баней, это другой мир.

В «прихожей» веселенькие желтые стены и несколько лавок, где можно подождать своей очереди. В раздевалке мягкий свет и два ряда деревянных кабинок, рассчитанных на шестерых человек. Каждая отгорожена шторками, внутри - стол и скамейки. Большая часть кабинок оснащены бра и розетками. В ближайшее время хозяева доведут до ума и остальные.

Несмотря на то, что в большинстве помещений сохранился прежний кафель на полу и стенах, а в мыльной еще и каменные скамьи как привет из советского прошлого, в целом все выглядит аккуратно и свежо. Потолки везде побелены, заменены водопроводные трубы, в душе и кранах хороший напор воды.

Отдельная песня - парилки. Их в «Купеческих банях» две. Хочешь просто погреться или попариться в лайт-режиме - иди в осиновую. Там пар послабее и помягче, на стене висят венички из душистых трав. Сиди себе, нюхай и грейся. А любителям пара покрепче больше подойдет ольховая парилка.

«Уровень влажности и температура в обеих парилках примерно соответствуют русской бане. У нас каждый может поймать там свой пар, где ему надо», - поясняют администраторы «Купеческих бань».

Попарился, окатился под душем - иди отдыхай в кабинку. Пришел без компании - легко найдешь собеседника из числа других посетителей. В бане всегда найдутся общие темы для разговора. Тем, кто любит в бане поесть, администраторы предложат меню, по которому можно заказать бутерброды с селедкой, скумбрию, вяленую рыбу, колбаски гриль, крылышки, шашлыки и пенные напитки. А те, для кого еда и баня не совместимы, могут взглянуть на чайную карту. Есть в ней и традиционный черный/зеленый чай, а есть оздоровительные: витаминный, успокаивающий, согревающий, эвкалиптовый, имбирный... Все это администратор приносит посетителям бани из бара на первом этаже.

Кстати, в будущем владельцы планируют ввести «послебанное меню» на основе рецептов чемпиона России по банному спорту (да, оказывается, есть такой вид спорта) Вячеслава Спиридонова. В основу такого меню войдут блюда, восстанавливающие водно-солевой баланс. Например, для этого очень хорошо подойдет простой куриный бульон с яйцом и зеленью. А подкрепившись, можно будет в «Купеческих банях» поиграть в настольные игры - ими планируется обзавестись в ближайшее время.

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Планов по развитию заведения у владельцев много (не будем их выдавать, чтобы не нарушать коммерческую тайну). Например, обсуждается вопрос о введении еще одного женского дня. Пока мужчинам отведено аж четыре: четверг, пятница, суббота и воскресенье, а прекрасному полу - только среда. Если новая баня будет пользоваться у любительниц пара популярностью, им добавят какой-нибудь выходной, а один из мужских дней перебросят на начало недели.

Владельцы нацелены на то, чтобы «Купеческие бани» стали местом, где было бы приятно не только хорошенько попариться, но и отдохнуть.

Мужские дни: четверг-пятница - с 14.00 до 23.00, суббота-воскресенье - с 12.00 до 23.00.

Женский день: среда - с 14.00 до 23.00.

Стоимость - 300 рублей за 2 часа, за каждый последующий час — 100 рублей.

Кстати, у администратора «Купеческих бань» можно приобрести веник (дубовый, березовый, липовый, можжевеловый), а также взять в прокат простынь и тапки.

Татьяна Иванова