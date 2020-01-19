Общество

Ветераны ВОВ Псковской области дополнительно получат по 10 тысяч рублей к юбилейному Дню Победы

Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Псковской области, дополнительно получат по 10 тысяч рублей к юбилейному, 75-му Дню Победы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом 20 января сообщил губернатора Псковской области Михаил Ведерников на заседании оргкомитета «Победа».

«Все ветераны Псковской области получат по 10 тысяч рулей, дополнительно к федеральной выплате в 75 тысяч рублей, выделенных к 75-летию Великой Победы, - отметил Михаил Ведерников. - На материальную помощь ветеранам региона мы выделили 8 миллионов рублей».

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Также губернатор добавил, что Псковская область вошла в 2020 год без долгов в отношении обязательств по обеспечению ветеранов Великой Отечественной войны жильем.

Кроме того, на заседании подчеркнули, что на территории Псковской области необходимо будет реализовать 16 федеральных проектов, приуроченных к 75-му Дню Победы, «Дню памяти и славы».

Напомним, в Псковской области оргкомитет «Победа» занимается государственной политикой в отношении ветеранов и патриотического воспитания граждан.