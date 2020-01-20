Общество

В Псковской области с осени зафиксировали всего два случая гриппа

В Псковской области с прошлой осени медики зарегистрировали всего два случая гриппа, сообщил сегодня «МК в Пскове» главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук. Причём эти случаи были зафиксированы осенью и не получили распространения.

«Мы еженедельно проводим исследования, новых случаев нет», - сказал глава регионального управления Роспотребнадзора.

Главный санитарный сказал также, что нет оснований для паники в связи с новым китайским вирусом. «Роспотребнадзор усилил меры на границе, в аэропортах и на вокзалах, на которые регулярно прибывают жители Китая, - отметил Александр Нестерук. - Выявляют людей с симптомами заболевания, при необходимости снимают с рейсов. Это стандартная практика в подобных ситуациях».

Что касается туристических поездок в Китай, то, по мнению главного санитарного врача, нет смысла от них отказываться: город, где была зафиксирована вспышка заболеваемости, находится далеко от туристических маршрутов. «Это глубинный Китай, провинция. Кроме того, заболевших - тысячи, а умерли единицы, с вирусом Эбола не сравнить», - отметил он.