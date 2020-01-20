Общество

В Псковской области намерены увеличить количество многодетных семей, имеющих право социальной поддержки

В Псковском областном Собрании депутатов находится на рассмотрении проект закона «О внесении изменений в региональный закон «О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного парламента.

Законопроектом, разработанным комитетом по социальной защите, предлагается изменить одно из условий получения выплаты, что позволит увеличить количество многодетных семей, имеющих право на меры социальной поддержки. В настоящее время такое право имеют семьи со среднедушевым денежным доходом ниже, чем среднедушевой денежный доход по Псковской области, рассчитанный территориальным органом Федеральной службы государственной статистики.

Проектом закона предлагается сравнивать доход семьи с другим показателем - двукратной величиной прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в области за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением такой выплаты.

С учетом, что среднедушевой денежный доход на 2020 год составляет 23 880 рублей, а размер двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения 24 552 рубля, новый подход позволит увеличить количество семей, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей.

Кроме того, предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям со среднедушевым денежным доходом ниже двукратной величиной прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, позволит получать субсидии из федерального бюджета областному бюджету на софинансирование денежных выплат многодетным семьям. Средства, предусмотренные в бюджете области на эти цели, составляют 513 млн 487 тысяч рублей.

Проект закона включен Советом Собрания в повестку 39-й сессии. Предварительно документ рассмотрит комитет по труду и социальной политике.