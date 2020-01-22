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Общество

Сбор средств на реабилитацию двухлетней Мирославы Назаровой закрыт

24.01.2020 15:41|ПсковКомментариев: 0

В рамках программы «Дети-инвалиды» Псковского областного отделения Российского Детского фонда завершился сбор средств на помощь 2-летней Мирославе Назаровой. В восемь месяцев девочка перенесла менингит, теперь ей требуется постоянное лечение и реабилитация. Очередной цикл реабилитаций стоит 196 100 рублей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном отделении Детского фонда, собрать средства на дорогостоящую реабилитацию помогли неравнодушные люди. Более 121 тыс. рублей пожертвовали отзывчивые жители города, совершая перевод средств на счет Детского фонда и жертвуя средства в копилку, установленную в магазине «Псковский дом». Также более 74 тыс. рублей добавили из средств, собранных на рождественской ярмарке, которую ежегодно проводят педагоги и ученики Псковской инженерно-лингвистической гимназии.

Напомним, что в свои два годика Мирослава не может самостоятельно держать голову, ее не слушаются ручки и ножки; наблюдаются частые приступы эпилепсии. На протяжении всего времени мама соблюдает все рекомендации врачей и регулярно занимается с Мирославой: ходят в бассейн, на массаж и гимнастику. Это облегчает состояние девочки, но, чтобы добиться улучшения состояния Мирославы, необходимы занятия с логопедом, врачами ЛФК и гидрореабилитологами.

Предыдущий курс реабилитации очень помог Мирославе: у нее улучшился сон и аппетит, приступов стало меньше. Поэтому мама девочки не сдается и продолжает бороться за здоровье и развитие дочери.

От лица мамы Мирославы Детский фонд сердечно благодарит всех, кто откликнулся и помог девочке сделать столь важный шаг на пути к здоровому будущему.

Теги: #Детский фонд #благотворительность #дети
Источник: Псковская Лента Новостей
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