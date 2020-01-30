Общество

Псковская налоговая: Подать документы в рамках декларационной кампании можно, не выходя из дома

С 1 января 2020 года стартовала ежегодная декларационная кампания, в ходе которой граждане должны отчитаться о доходах, полученных в 2019 году. Представить декларацию в налоговый орган по месту своего учета необходимо не позднее 30 апреля, а оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2020 года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области, гражданин обязан самостоятельно исчислить налог на доходы физических лиц и представить декларацию по форме 3-НДФЛ в том случае, если в 2019 году, к примеру, была продана какая-либо недвижимость или транспортное средство, которые были в собственности меньше минимального срока владения. Также подать декларацию налогоплательщик должен, если был получен доход от сдачи в аренду имущества или от оказания услуг физическим лицам, приняты в дар недвижимость или транспортное средство не от близких родственников и т.п.

Исполнить указанные обязанности онлайн, не посещая налоговый орган, можно с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Для заполнения и направления декларации необходимо воспользоваться разделом «Подать декларацию 3 НДФЛ» блока «Жизненные ситуации». Сервис позволяет заполнить декларацию в режиме онлайн (реквизиты налогоплательщика и данные из сведений о доходах, представленных налоговым агентом, заполняются автоматически) либо вложить электронный файл декларации, заполненной в специальной программе «Декларация» (в этом случае все данные заносятся вручную, но предусмотрен автоматизированный контроль введенных данных).

Для направления декларации потребуется электронная подпись, которая формируется в сервисе в разделе «Профиль». Подтверждающие полученный доход документы в виде скан - образов можно также направить через личный кабинет.

Отметим, сервис не только напомнит о необходимости заплатить исчисленный по декларации налог, но и поможет сделать это в режиме онлайн.

Удобен личный кабинет и для подачи налоговых деклараций в целях получения имущественных или социальных налоговых вычетов. Процедура заполнения деклараций идентична приведенной выше, при этом дополнительно реализована возможность направления заявления о возврате переплаты по налогу и возможность отслеживания статуса проверки декларации и принятия решения по ней.