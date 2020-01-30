Общество

Более 640 миллионов рублей задолженности по налогам добровольно заплатили должники в Псковской области

388 заседаний комиссии по урегулированию задолженности по уплате налогов в бюджетную систему Российской Федерации состоялось в Инспекциях, ТОРМах и в управлении Федеральной налоговой службы по Псковской области в 2019 году. Кроме сотрудников налоговой службы в мероприятиях также принимали участие представители региональной и местных властей, службы судебных приставов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области, на встречи были приглашены 2808 налогоплательщиков, которые являются как юридическими, так и физическими лицами, имеющими задолженность по уплате различных видов налогов и страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации.

С каждым налогоплательщиком в индивидуальном порядке были рассмотрены причины образования задолженности, меры, принимаемые для ее погашения. Также, всем из пришедших на заседания комиссий, были разъяснены негативные последствия неисполнения требований по уплате налогов в добровольном порядке, а именно, имеющейся у налогового органа обязанности приступить к процедуре принудительного взыскания задолженности в соответствии со ст.48 НК РФ.

По итогам заседания комиссии налогоплательщики–должники погасили задолженность по имущественным налогам и страховым взносам на общую сумму 641 миллион рублей.

Отметим, проведение комиссий с участием, как представителей предприятий-должников, так и должников–физических лиц в рамках всего комплекса мероприятий по снижению задолженности является эффективным инструментом повышения доходной части бюджета всех уровней. Их цель – привлечение налогоплательщиков именно к добровольному погашению задолженности.