Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Группа BrainStorm в Пскове
Дима Билан снова в БКЗ!
В чем гулять в конце зимы?
Рейтингомер Командный зачет
Гражданская пресса в 2019
Гонки по вертикали
Телефон прямого эфира 56-73-72
Чувствую силы помогать людям
ТОП-100 влиятельных псковичей
 
 
 
ещё Общество 05.02.2020 10:551 80 краж с банковских карт псковичей произошло с начала 2020 года 06.02.2020 22:310 В Пскове началось празднование юбилея основателя детской художественной школы Валентина Васильева 06.02.2020 22:190 Вера Емельянова проконтролировала качество ремонтных работ в Себежской районной больнице 06.02.2020 21:061 «Единая Россия» предложила штабу по борьбе с коронавирусом меры сдерживания цен на маски и антивирусные препараты 06.02.2020 20:510 УФСИН России по Псковской области и Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России подписали соглашение о сотрудничестве 06.02.2020 20:450 Имена финалистов конкурса «Учитель года-2020» станут известны 13 февраля
 
 
 
Самое популярное 04.02.2020 21:494 Псковичка Юлия Пересильд станет ведущей трансляции церемонии вручения премий «Оскар» 02.02.2020 17:308 Фотофакт: Неприглядное зрелище 02.02.2020 12:310 Поиски пропавшей в Псковском районе пенсионерки прекращены 31.01.2020 18:033 В Пскове раскрыто совершенное 12 лет назад двойное убийство 04.02.2020 14:2711 К 1 апреля в псковских автобусах планируется ввести транспортные карты
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Пскове началось празднование юбилея основателя детской художественной школы Валентина Васильева

06.02.2020 22:31|ПсковКомментариев: 0

В Центральной городской библиотеке Пскова (библиотеке на Конной) прошел вечер памяти выдающегося псковского художника-графика, создателя псковской Детской художественной школы Валентина Васильева. Отпраздновать 80-летие мастера пришли его ученики, друзья и поклонники. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, собравшиеся посмотрели видеопрезентацию «100 гравюр Валентина Васильева» и посвященный художнику фильм «В краю великих вдохновений», созданный сотрудниками псковской телерадикомпании в 1971 году.  Один из авторов этого фильма, искусствовед Игорь Лагунин рассказал, каким красивым, талантливым и великодушным был Валентин Васильев, как он прославился на весь Союз своими линогравюрами и как он не только создал Детскую художественную школу в Пскове, но и вдохновил своим творчеством других замечательных псковских художников. 

Художник Игорь Макеев подтвердил, что Валентин Васильев «заразил» гравюрой всех своих коллег и учеников – настолько он был увлечен этим искусством. И это при том, что штихели (художественные резцы) в советское время было не достать и художникам приходилось делать их из гвоздей, а типографскую краску они добывали «по блату» в типографии. Свои первые гравюры, рассказал Игорь Макеев, художник Васильев за неимением офортного станка вообще печатал ложкой. 

А выглядят они «живее», чем фотографии тех же самых достопримечательных мест, вставил художник Анатолий Жбанов. 

Не зря же на одной из первых выставок Валентина Васильева в доме культуры профсоюзов кто-то украл его гравюру, чему художник, по воспоминаниям очевидцев, был только рад: «Значит, кому-то понравилось!»

«Валентин Васильев для Пскова не менее значимая фигура, чем Юрий Спегальский, - сказал Игорь Макеев. – Он создал целую плеяду псковских графиков. Это настолько большая глыба! Да из современных художников-графиков вообще никто так  не умеет работать!». 

Васильев – классик псковской  графики, согласились собравшиеся. И вспомнили, как еще один знаменитый художник, ученик Валентина Васильева Александр Шершнёв при жизни ежегодно устраивал выставки памяти своего учителя, воздавая должное его таланту и заслугам.  

Вдова художника Васильева Валентина Васюрина рассказала, что линогравюрой Валентин увлекся поневоле, поскольку у него не было мастерской и денег на дорогостоящие художественный материалы: в их маленькой комнатке даже несмотря на загородку он не имел возможности возиться с масляными красками или кислотами, чтобы заниматься, например, ксилографией, для которой надо было вдобавок покупать дефицитный самшит. В итоге в ход пошли линолеум и самодельные штихели из гвоздей. Но Валентин Васильев оказался настолько талантлив, что уже в 27 лет (неслыханный по тем временам взлет) его приняли в Союз художников и он стал вторым в Пскове членом этого союза вслед за маститым Всеволодом Смирновым, а линогравюры Васильева начали публиковать многомиллионными тиражами самые читаемые советские газеты и журналы. 

Поэтому когда в Пскове встал вопрос о создании детской художественной школы, да еще в неприспособленном здании, да еще сперва на общественных началах (то есть, без зарплат), то этим важным делом занялся именно Валентин Васильев. А в результате его школа уже через несколько лет была признана одной из лучших в Союзе. А еще через какое-то время, вспоминали собравшиеся в библиотеке, пошла всесоюзная слава о псковских графиках, которых стали считать лучшими графиками Северо-Запада России. 

 

К несчастью, трудное военное детство (мама художника погибла в начале войны под бомбежкой, а он с тетей и сестрой оказался в концлагере) отразилось на здоровье Валентина Васильева: вскоре он тяжело заболел и слишком рано умер. 

И теперь коллектив Детской художественной школы города Пскова во главе с новым директором (тоже учеником Валентина Васильева) почему-то выступает за присвоение этому учебному заведению имени московского художника Петра Оссовского. Собравшиеся почтить память Валентина Васильева псковичи в очередной раз этому возмутились. А художник Игорь Макеев добавил, что Валентин Васильев был не только очень открытым человеком, который щедро делился с учениками своими наработками, но и справедливым. «Поэтому надо поступить с ним справедливо и наконец-то назвать его именем Детскую художественную школу Пскова!»

Представители сообщества «ПсковАрт» рассказали, как они выступили с инициативой уставить в Пскове хотя бы памятную доску в честь Валентина Васильева, но получили от властей отписку, которая никак не вяжется с заслугами этого человека. Оказалось, что по разработанным в городской администрации правилам, инициаторы установки памятной доски обязаны не только предоставить «источники финансирования» своей затеи, но и «документально доказать значимость» кандидатуры на увековечение, что по словам писателя и журналиста Тамары Вересовой звучит «оскорбительно». 

Участники встречи на Конной решили, что деньги на памятную доску они соберут сами и что «документально подтвердить значимость» личности Валентина Васильева им поможет Союз художников, раз городские власти не понимают этой значимости. Вдобавок они договорились, что будут добиваться установки памятной доски не на здании Детской художественной школы, которая никак не отпраздновала 80-летие своего основателя и к тому же находится во временном не слишком подходящем для занятий искусством помещении, а на здании Выставочного зала Псковского отделения Союза художников. Ведь Валентин Васильев – больше, чем основатель и первый директор Детской художественной школы Пскова. Он является родоначальником школы псковской графики и самого регионального отделения Союза художников.    

Напомним, что продолжение празднования 80-летия Валентина Васильева состоится в выставочном зале Союза художников Пскова на улице Ленина 7 февраля в 18.00. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоит ли вас угроза распространения смертельного китайского вируса?
В опросе приняло участие 974 человека
07.02.2020, 00:040 Британия отменит ряд торговых санкций против России 06.02.2020, 23:590 В Псковской области стартовали соревнования по шахматам «Белая ладья» 06.02.2020, 22:310 В Пскове началось празднование юбилея основателя детской художественной школы Валентина Васильева 06.02.2020, 22:190 Вера Емельянова проконтролировала качество ремонтных работ в Себежской районной больнице
06.02.2020, 21:446 Группу врачей-онкологов уличили в хищении лекарств на 100 млн рублей 06.02.2020, 21:061 «Единая Россия» предложила штабу по борьбе с коронавирусом меры сдерживания цен на маски и антивирусные препараты 06.02.2020, 20:510 УФСИН России по Псковской области и Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России подписали соглашение о сотрудничестве 06.02.2020, 20:450 Имена финалистов конкурса «Учитель года-2020» станут известны 13 февраля
06.02.2020, 20:250 В Пскове пройдет творческий вечер Александра Себежанина 06.02.2020, 20:076 Россия направит гуманитарную помощь Китаю 06.02.2020, 19:490 Себежская детская школа искусств переехала в отремонтированные помещения Дома Кушлиса 06.02.2020, 19:310 В Пскове обсудили вопросы взаимодействия администрации региона и таможни
06.02.2020, 19:260 Путин уволил четырех генералов 06.02.2020, 19:171 Михаил Задорнов: Население держит порядка 30 трлн рублей. Инвестиционные продукты становятся альтернативой дешевеющим депозитам 06.02.2020, 19:160 В орехах найдены канцерогены, вызывающие рак 06.02.2020, 18:531 На ограждении для автостоянки на Юбилейной появились фото чиновников
06.02.2020, 18:386 Сквозная коррозия в «умных автобусах» 06.02.2020, 18:240 Подготовленные к эвакуации россиян из Китая псковские летчики возвращаются из Забайкальского края 06.02.2020, 18:150 Развитие интернет-магазина с помощью Инстаграма 06.02.2020, 18:110 Великолукский боксер примет участие в отборочном Европейском турнире на Олимпиаду-2020
06.02.2020, 18:020 До минус 10 градусов опустится столбик термометра ночью в Псковской области 06.02.2020, 18:021 Представитель Псковского облпотребсоюза: Дефицита чеснока в регионе не будет 06.02.2020, 18:010 Михаил Ведерников принял участие в расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию 06.02.2020, 17:490 Для личного состава УФСИН России по Псковской области проведены занятия по служебной подготовке
06.02.2020, 17:440 Медведев и Турчак обсудили подготовку «Единой России» к новому избирательному циклу 06.02.2020, 17:390 Forbes опубликовал список богатейших россиян 06.02.2020, 17:360 Минпросвещения РФ предлагает ставить QR-код на школьные аттестаты для защиты от подделок 06.02.2020, 17:270 В Псковской области возбуждены уголовные дела по контрабанде психотропных и сильнодействующих веществ
06.02.2020, 17:231 Около 130 рабочих мест будет открыто на двух новых заводах в ОЭЗ «Моглино» 06.02.2020, 17:210 Сотрудники Россельхознадзора «развернули» более 1 тонны кошачьего корма на границе в Псковской области 06.02.2020, 17:180 Почти 2 миллиарда рублей направлено в Псковской области на мероприятия проекта «Дорожная сеть» 06.02.2020, 17:173 Путин потребовал последовательно ликвидировать вузы-пустышки
06.02.2020, 17:160 Псковичей приглашают на спектакль, посвященный Борису Пастернаку 06.02.2020, 17:150 Президент пообещал увеличить поддержку молодым специалистам за достижения в науке 06.02.2020, 17:100 Голикова пообещала, что механизм установления бюджетных мест в вузах станет прозрачнее 06.02.2020, 16:581 Сенатор предлагает наказывать юрлица за нарушение тишины в ночное время
06.02.2020, 16:500 Накануне дня памяти о.Иоанна (Крестьянкина) печорские семинаристы получили благословение на ношение подрясников 06.02.2020, 16:470 В Псковской области количество заявлений о переводе пенсионных накоплений уменьшилось в 2,5 раза 06.02.2020, 16:420 Миграционные процессы в Псковской области станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 06.02.2020, 16:360 В Совфеде поддержали идею разрешить родственникам умершего пациента доступ к его медкарте
06.02.2020, 16:350 Более 60 лифтов заменили в Псковской области в рамках капитального ремонта 06.02.2020, 16:330 Псковский Росреестр информирует о новых правилах защиты покупателей недвижимости 06.02.2020, 16:310 25 апреля состоится традиционный праздник псковского пирога 06.02.2020, 16:300 Женщину из Таллинского аэропорта доставили в больницу с подозрением на коронавирус
06.02.2020, 16:281 «Армрестлинг» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове: Григорий Турчин принял вызов Дениса Иванова 06.02.2020, 16:250 Private Banking ВТБ признан лучшим в России в области управления инвестициями по версии Euromoney 06.02.2020, 16:190 «Народный контроль» не нашел никотиносодержащих смесей в торговых точках Пскова 06.02.2020, 16:041 В Пскове подросток подозревается в причинении ножевого ранения мужчине
06.02.2020, 15:490 В России предложили наказывать за несообщение о нарушениях ПДД 06.02.2020, 15:470 Социальная ответственность опускает на землю - Денис Иванов 06.02.2020, 15:343 Иван Ургант извинился за шутку о новых требованиях к космонавтам, которая не понравилась Рогозину 06.02.2020, 15:280 Псковский регион стал лидером по темпам ввода жилья по СЗФО
06.02.2020, 15:262 Трехэтажное фондохранилище у Псково-Изборского музея появится только после получения им федерального статуса – Жанна Малышева 06.02.2020, 15:141 В Псковской области подорожали медицинские и ритуальные услуги 06.02.2020, 15:122 Псковичи узнали, что мешает их правильному восприятию «Ледового побоища» 06.02.2020, 15:120 Пригласительные билеты на Сретенский бал можно получить в Молодежном центре
06.02.2020, 15:110 Более 96 млн рублей зарплаты задолжали организации псковичам 06.02.2020, 15:050 Еженедельное 4-часовое обучение проходят сотрудники псковского МФЦ 06.02.2020, 14:196 Руководитель фракции «ЕР» в гордуме Денис Иванов высоко оценил тандем Елены Полонской и Александра Братчикова 06.02.2020, 14:050 Вылетевшая из автомобиля девушка попала под колеса фуры и погибла на трассе в Великолукском районе
06.02.2020, 13:570 Бывший глава Печорского района Дмитрий Сопотов стал фигурантом второго уголовного дела 06.02.2020, 13:423 Игорь Дитрих о порядке медосвидетельствования водителей: Замедление реакции даже на доли секунды может стоить жизни 06.02.2020, 13:408 Жанна Малышева затруднилась назвать точные сроки федерализации Псково-Изборского объединенного музея 06.02.2020, 13:348 Грузовик с тралом повредил путепровод в районе Северного обхода Пскова
06.02.2020, 13:320 В Псковской области растут цены на гречку и чеснок, дешевеют сахар и яйца 06.02.2020, 13:284 Из-за убыточности отменены автобусные маршруты из Пскова в Петербург и Витебск 06.02.2020, 13:190 Мастер-класс по изготовлению сыра пройдет в «Корзинке» 06.02.2020, 13:178 Денис Иванов готов выяснить отношения с Григорием Турчиным в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове
06.02.2020, 13:130 В Псковской области подорожала «вторичка» 06.02.2020, 13:100 Семинар для соцспециалистов региона по обучению работе в АИС «Система исполнения регламентов» проходит в Пскове 06.02.2020, 13:040 Оформляем льготы на оплату коммунальных услуг и капремонта в Пскове: советы представителей соцзащиты и МФЦ 06.02.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»
06.02.2020, 12:581 Псковская область лидирует среди регионов Северо-Запада по производству скота и птицы на убой 06.02.2020, 12:560 Из 86 жалоб, поступивших в псковский МФЦ в 2019 году, только 7 оказались обоснованными 06.02.2020, 12:550 Псковские депутаты рассмотрят инициативу об ужесточении ответственности для владельцев пропагандирующих наркотики интернет-ресурсов 06.02.2020, 12:530 Климатическая весна придет в Россию на 2-3 недели позже календарной
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.