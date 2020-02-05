Общество

В Пскове началось празднование юбилея основателя детской художественной школы Валентина Васильева

В Центральной городской библиотеке Пскова (библиотеке на Конной) прошел вечер памяти выдающегося псковского художника-графика, создателя псковской Детской художественной школы Валентина Васильева. Отпраздновать 80-летие мастера пришли его ученики, друзья и поклонники. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, собравшиеся посмотрели видеопрезентацию «100 гравюр Валентина Васильева» и посвященный художнику фильм «В краю великих вдохновений», созданный сотрудниками псковской телерадикомпании в 1971 году. Один из авторов этого фильма, искусствовед Игорь Лагунин рассказал, каким красивым, талантливым и великодушным был Валентин Васильев, как он прославился на весь Союз своими линогравюрами и как он не только создал Детскую художественную школу в Пскове, но и вдохновил своим творчеством других замечательных псковских художников.

Художник Игорь Макеев подтвердил, что Валентин Васильев «заразил» гравюрой всех своих коллег и учеников – настолько он был увлечен этим искусством. И это при том, что штихели (художественные резцы) в советское время было не достать и художникам приходилось делать их из гвоздей, а типографскую краску они добывали «по блату» в типографии. Свои первые гравюры, рассказал Игорь Макеев, художник Васильев за неимением офортного станка вообще печатал ложкой.

А выглядят они «живее», чем фотографии тех же самых достопримечательных мест, вставил художник Анатолий Жбанов.

Не зря же на одной из первых выставок Валентина Васильева в доме культуры профсоюзов кто-то украл его гравюру, чему художник, по воспоминаниям очевидцев, был только рад: «Значит, кому-то понравилось!»

«Валентин Васильев для Пскова не менее значимая фигура, чем Юрий Спегальский, - сказал Игорь Макеев. – Он создал целую плеяду псковских графиков. Это настолько большая глыба! Да из современных художников-графиков вообще никто так не умеет работать!».

Васильев – классик псковской графики, согласились собравшиеся. И вспомнили, как еще один знаменитый художник, ученик Валентина Васильева Александр Шершнёв при жизни ежегодно устраивал выставки памяти своего учителя, воздавая должное его таланту и заслугам.

Вдова художника Васильева Валентина Васюрина рассказала, что линогравюрой Валентин увлекся поневоле, поскольку у него не было мастерской и денег на дорогостоящие художественный материалы: в их маленькой комнатке даже несмотря на загородку он не имел возможности возиться с масляными красками или кислотами, чтобы заниматься, например, ксилографией, для которой надо было вдобавок покупать дефицитный самшит. В итоге в ход пошли линолеум и самодельные штихели из гвоздей. Но Валентин Васильев оказался настолько талантлив, что уже в 27 лет (неслыханный по тем временам взлет) его приняли в Союз художников и он стал вторым в Пскове членом этого союза вслед за маститым Всеволодом Смирновым, а линогравюры Васильева начали публиковать многомиллионными тиражами самые читаемые советские газеты и журналы.

Поэтому когда в Пскове встал вопрос о создании детской художественной школы, да еще в неприспособленном здании, да еще сперва на общественных началах (то есть, без зарплат), то этим важным делом занялся именно Валентин Васильев. А в результате его школа уже через несколько лет была признана одной из лучших в Союзе. А еще через какое-то время, вспоминали собравшиеся в библиотеке, пошла всесоюзная слава о псковских графиках, которых стали считать лучшими графиками Северо-Запада России.

К несчастью, трудное военное детство (мама художника погибла в начале войны под бомбежкой, а он с тетей и сестрой оказался в концлагере) отразилось на здоровье Валентина Васильева: вскоре он тяжело заболел и слишком рано умер.

И теперь коллектив Детской художественной школы города Пскова во главе с новым директором (тоже учеником Валентина Васильева) почему-то выступает за присвоение этому учебному заведению имени московского художника Петра Оссовского. Собравшиеся почтить память Валентина Васильева псковичи в очередной раз этому возмутились. А художник Игорь Макеев добавил, что Валентин Васильев был не только очень открытым человеком, который щедро делился с учениками своими наработками, но и справедливым. «Поэтому надо поступить с ним справедливо и наконец-то назвать его именем Детскую художественную школу Пскова!»

Представители сообщества «ПсковАрт» рассказали, как они выступили с инициативой уставить в Пскове хотя бы памятную доску в честь Валентина Васильева, но получили от властей отписку, которая никак не вяжется с заслугами этого человека. Оказалось, что по разработанным в городской администрации правилам, инициаторы установки памятной доски обязаны не только предоставить «источники финансирования» своей затеи, но и «документально доказать значимость» кандидатуры на увековечение, что по словам писателя и журналиста Тамары Вересовой звучит «оскорбительно».

Участники встречи на Конной решили, что деньги на памятную доску они соберут сами и что «документально подтвердить значимость» личности Валентина Васильева им поможет Союз художников, раз городские власти не понимают этой значимости. Вдобавок они договорились, что будут добиваться установки памятной доски не на здании Детской художественной школы, которая никак не отпраздновала 80-летие своего основателя и к тому же находится во временном не слишком подходящем для занятий искусством помещении, а на здании Выставочного зала Псковского отделения Союза художников. Ведь Валентин Васильев – больше, чем основатель и первый директор Детской художественной школы Пскова. Он является родоначальником школы псковской графики и самого регионального отделения Союза художников.

Напомним, что продолжение празднования 80-летия Валентина Васильева состоится в выставочном зале Союза художников Пскова на улице Ленина 7 февраля в 18.00.