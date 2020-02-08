Общество

В ИК-2 УФСИН России по Псковской области прошел конкурс «А ну-ка девушки»

В ИК-2 УФСИН России по Псковской области прошел конкурс среди осужденных женщин участка колонии – поселения «А ну-ка девушки». На этом завершился первый (региональный) этап всероссийского конкурса, главной целью которого является повышение нравственного и культурного уровня у осужденных, организация их содержательного досуга, формирование у них устойчивых моральных установок и интересов к семейным ценностям, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

По условиям конкурса, девушки должны были проявить себя в таких конкурсах, как приветствие и художественное чтение. Кроме того, участницам необходимо было в оригинальной форме рассказать о своем родном крае и принять участие в модном показе с нарядов, выполненных собственными руками.

Оригинальность, артистичность и творческие способности участниц оценивало жюри, в состав которого вошли сотрудники учреждения из числа руководящего состава, представители женсовета, члены совета ветеранов. Не обошлось и без активной группы поддержки в зрительном зале, помогающей конкурсанткам.

По словам временно исполняющего обязанности начальника отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-2 Сергея Родина, все участницы показали хороший уровень подготовки, победители и призеры награждены грамотами и ценными подарками.