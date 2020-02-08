Общество

Первые на севере: «Европа Плюс» установила мировой рекорд

«Европа Плюс» при поддержке «Синтек Лубрикантс», производителя антифриза Sintec Multifreeze установила мировой рекорд, свидетелями которого стали миллионы радиослушателей. Популярное утреннее шоу «Бригада У» вышло в эфир со Шпицбергена — самой северной в истории общедоступного радиовещания точки планеты. Уникальное достижение радио №1 в России зафиксировали эксперты Книги «Гиннес. Мировые рекорды».

В захватывающее приключение за Полярный круг отправились 26 участников экстремальной экспедиции. За шесть дней команда «Европы Плюс» на автомобилях, заправленных антифризом Multifreeze, самолетах, снегоходах и собачьих упряжках преодолела из Москвы до Шпицбергена более 5500 километров. Финальная часть маршрута пролегала по замёрзшей поверхности Северного Ледовитого океана.

Сергей Андреев, продюсер шоу «Бригада У»:

«Средняя температура, в пути составила –30°С. Нам пришлось облачиться в специальные термоскафандры и морозоустойчивые шлемы. Пробирались через ледяную пустыню в кромешной темноте, пока окружающие горы и наш путь не осветило северное сияние. В какой-то момент казалось даже, что мы — исследователи далекого космоса».

Временный штаб «Бригады У», несмотря на полярную ночь, сильный ветер и снегопад, удалось развернуть в Баренцбурге, одном из самых северных постоянно обитаемых населённых пунктов Земли.

Данил Литвинский, директор эфира «Европы Плюс»:

«Впервые подготовка к эфиру проходила в таком сложном климате! В условиях вечной мерзлоты мы оборудовали мобильную студию, из которой сигнал по высокоскоростному интернет-каналу отправляли в Москву и уже оттуда ретранслировали в FM-диапазоне на всю страну. Но главное, о чём мы не забывали здесь ни на минуту: арктический посёлок — зона постоянного обитания белых медведей, их здесь больше, чем людей».

Рекордный эфир «Бригады У» с берега Грён-фьорда продолжался с 7 до 10 утра по московскому времени. Джем, Вэл и Вики разбудили Россию из Арктики и первым делом рассказали о своих приключениях.

Вэл, ведущий шоу «Бригада У»:

«За время пребывания на Шпицбергене мы посетили ферму ездовых собак, где выращивают аляскинских маламутов, таймырских ездовых, лаек и хаски, побывали на экскурсии в краеведческом музее и спустились в самую северную в мире угольную шахту».

Вики, ведущая шоу «Бригада У»:

«Главное, что меня впечатлило — это местные слушатели «Европы Плюс», которые встали в 4 утра и пришли нас поддержать. У станции №1 и слушатели — номер один!».

Специальными гостями утреннего шоу стали: руководитель Центра арктического туризма, опытный полярник и житель Баренцбурга Тимофей Рогожин, а также победители конкурса «Первые на севере» Наталья Варламова (Петербург) и Олег Шпанов (Москва), преодолевшие весь путь вместе с командой «Европы Плюс».

Вера Яковлева, продюсер шоу «Бригада У»:

«Чтобы соответствовать строгому регламенту Книги рекордов, нам пришлось изменить структуру шоу: ни один элемент, песня или рубрика, не мог повторяться за время эфира. Также нельзя было записывать заранее фрагменты программы — только прямая трансляция».

В финале специального выпуска Бригады У» со Шпицбергена Правин Патель, официальный судья Книги «Гиннес. «Мировые рекорды», в присутствии двух независимых наблюдателей и сертифицированного геодезиста, подтвердившего показания навигационного оборудования — 78°03′43′′ с. ш. 14°13′07′′ в. д. — зарегистрировал выход в эфир ведущей российской радиостанции из самой северной в истории общедоступного радиовещания точки планеты***.

Джем, ведущий шоу «Бригада У»:

«Память об этом ярком и бодрящем приключении надолго сохранится не только в наших сердцах, но и здесь, на Шпицбергене. Полярная студия «Европы Плюс» останется в Баренцбурге как арт-объект, превратившись в достопримечательность для местных жителей и туристов».

Роман Емельянов, генеральный директор «Европейской медиагруппы»:

«Бригада У» регулярно удивляет своих поклонников оригинальными экспериментами. В 2017 году ведущие «Европы Плюс» выходили в прямой эфир, находясь буквально на вершине мира — 125-м этаже самого известного и высокого небоскрёба на Земле — «Бурдж-Халифа» в Дубае. Мобильная студия станции тогда располагалась на смотровой площадке на высоте 456 метров. Кроме того, во время специальных проектов вещание утреннего шоу велось из Рио-де-Жанейро, Лондона, Парижа и других уголков Земли».

За подготовкой и установкой рекорда следили миллионы радиослушателей и посетителей sever.europaplus.ru и multifreeze.ru. Ежедневно на протяжение всего пути ведущий новостей Дмитрий Севостьянов публиковал в социальных сетях с хештегом #первыенасевере подробности поездки и делал прямые включения в эфир «Европы Плюс». Команда станции планирует выпустить документальный фильм о рискованном путешествии, премьера которого назначена на 12 марта в московском Центре документального кино.

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