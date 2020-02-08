Общество

После вмешательства прокуратуры погорелице в Острове предоставили жилье

Островская межрайонная прокуратура по обращению местной жительницы провела проверку соблюдения жилищного законодательства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что с 1992 года заявительница проживала в доме, который в 2014 году в результате пожара уничтожен и стал непригодным для проживания. После пожара она поставлена на очередь на улучшение жилищных условий.

В нарушение требований Жилищного кодекса Российской Федерации администрация Островского района жилое помещение ей не предоставила.

В этой связи межрайонной прокуратурой в адрес главы Островского района внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, заявительнице предоставлено благоустроенное жилое помещение по договору социального найма.