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Общество

ФАП в себежской деревне Березка в марте начнет прием пациентов

12.02.2020 14:45|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 12 февраля, посетил новый фельдшерско-акушерский пункт в деревне Березка Себежского района, который был возведен в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Вместе с главой региона объект посетили руководство муниципалитета, депутаты Псковского областного Собрания Андрей Козлов и Дарья Козьякова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, губернатор осмотрел помещения ФАПа, ознакомился с его оснащением, условиями, которые созданы для медиков и пацентов. Пункт полностью оснащен медицинским оборудованием для первичного осмотра и диагностики. В здании размещаются кабинет врача общей практики, педиатра, гинекологический и хирургический кабинеты.

В первую очередь Михаил Ведерников поинтересовался вопросом подбора кадров. Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко сообщила, что фельдшер на объекте пока будет временным, медик, который планирует здесь работать на постоянной основе, завершает обучение.

Председатель комитета сообщила, что в настоящее время проводится лицензирование ФАПа и в марте он сможет начать полноценный прием пациентов. Она также отметила, что ФАП в Березке, наряду с другими новыми пунктами, в этом году будет подключен к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В ходе общения глава региона обратил внимание и на необходимость благоустройства прилегающей территории. Марина Гаращенко заверила, что до начала апреля все работы планируют завершить.

Напомним, что в прошлом году в Псковской области всего построены 13 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Учреждения здравоохранения первичного звена возведены в удаленных населенных пунктах в рамках реализации программы «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». На эти цели было направлено около 60 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Модульные ФАПы были возведены в удаленных населенных пунктах Псковской области. По три комплекса установлены в Красногородском и Струго-Красненском районах, два — в Себежском и по одному в Опочецком, Плюсском, Порховском, Псковском и Новоржевском районах.

Источник: Псковская Лента Новостей
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